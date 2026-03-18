飼い主さんが帰ってくると、すぐに駆けつけてくれる猫ちゃんも多いのではないでしょうか？そんな猫ちゃんの『お出迎え』の光景が激しすぎると話題に。お父さんをお出迎えする猫ちゃんの姿を見た人からは、「お父さんモテモテ♡」「パパさんファンクラブかな？」とコメントが寄せられ、再生回数2万を超えることとなりました。

【動画：出張から帰ってきたお父さん→『女子猫』たちが集まってきて…モテモテすぎる『お出迎えの光景』】

お父さんを熱烈にお出迎えするベルちゃん

猫ちゃんたちの激しすぎるお出迎えの光景が話題となっているのは、Instagramアカウント『belle_0920_belle』に投稿された、お父さんの帰宅時の光景。その日、出張から帰ってきたお父さんがおうちに入ると、ロシアンブルーのベルちゃんがお父さんの足元にやってきたのだそう。ベルちゃんはお父さんが帰って来たのが嬉しいようで、足元に寝転がると靴下にしがみつきながらお父さんの足に頭をスリスリとすり寄せてきたのでした。

ラビちゃんも急ぎ足でやってきて…

そうしてベルちゃんが熱烈なお出迎えをしていると、その様子に気が付いたのか、ロシアンブルーのラビちゃんも急ぎ足でお父さんのところへと駆けつけたそう。ラビちゃんは、お父さんの足を嬉しそうにスリスリと頬ずりしているベルちゃんの横を通り過ぎると、空いている方のお父さんの足へ。何かを考えるように、お父さんの足をジッと見つめていたといいます。

女子を翻弄するお父さんのおみ足

その後、ラビちゃんはベルちゃんの様子が気になったのか、お父さんの足をスリスリしているベルちゃんに顔を近づけてみたそう。しかし、ベルちゃんは相変わらずお父さんの足に夢中のご様子。そこでラビちゃんは、もう一度空いている方の足へと移動。

そして…お父さんをチラリと見上げたあと、ラビちゃんもベルちゃんと同じようにお父さんの足にしがみつき始めたのだとか！その賑やかなお出迎えの光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

一方、家族の猫ちゃんの中で唯一の男の子レブくんは、お父さんが帰ってきても見向きもしなかったのだとか。女子に大人気のその光景は、まるでファンに出待ちを受けるアイドルのようで、なんだかクスっとしてしまいます。

女の子組に激しいお出迎えを受けるお父さんの光景には、「お父さんのおみ足から、女子を骨抜きにする何かが出ているんですねｗ」「ど、どんな香りでしょうか？気になりますｗ」「女子たちの好みは一緒なんですかね」と、温かな笑いが起こることに。

Instagramアカウント『belle_0920_belle』では、そんなロシアンブルーのベルちゃん、ラビちゃん、レブくんと家族たちの賑やかで温かな日常が投稿されています。

ベルちゃん、ラビちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「belle_0920_belle」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。