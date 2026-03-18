「カフェーの帰り道」（東京創元社、１８７０円）で第１７４回直木三十五賞に輝いた嶋津輝さん（５６）は東京の下町に生まれ育ち、女性と市井の生活を描き続ける作家だ。一昨年に初の長編小説「襷（たすき）がけの二人」が直木賞候補となり、長編２作目で同賞受賞。恐るべき当て率を誇る「直木賞の申し子」の心のうち、そして４０歳を過ぎてからキャリアウーマンの生活を捨てて作家を目指し始めた自身の人生を聞いた。（樋口 智城）

本書は東京・上野の「カフェー」で働く一癖ある女性たちの姿を、関東大震災直後から戦後までの２０数年を通じて描いた短編連作集。前作のノミネートに続く、長編２作目での受賞となった。「私、直木賞以外に候補に挙げられたことないんです。直木賞候補で作家生命を延ばしてきた感があるので、大事な武器を使い切ってしまったなぁと…」

視線の先にあるのは、ごく普通の人々。「市井の人にしか興味はない。権力者とか好きじゃなくて、ムダに反抗したくなっちゃう」。今作で描かれるのも、カフェで働く普通の女性たち。「女性がワチャワチャ集まって働いている姿が書きたかった。はやらないカフェが舞台というのは、私の好みに合っていましたね」

戦前の文化に興味はあった。「明治大正生まれの作家や創作物が好きで。映画も小津安二郎監督、成瀬巳喜男監督のファン」。自身も古い町並みが残る東京の下町出身。小さい頃は夕飯の買い物で谷中銀座に通うのが日課だった。「今もその周辺に住んでいます。２０年ほど丸の内を転々としていたので、１０分で通勤できるのはありがたかった」

４０歳頃まではキャリアウーマンだった。「３０代で税理士の資格を取って、税理士法人あたりから不動産ファンド、外資の投資系を転々としてました」。生き馬の目を抜く世界。「ウラで袖の下もらってたトレーダーとかいっぱいいました。そんなこと言って大丈夫か…って、その会社なくなっちゃったんで大丈夫」と笑う。

作家を目指したのは、４０歳を過ぎてから。方向転換にも理由があった。「キャリアアップした世界で、私は仕事ができなかった。興味もないから毎日が苦痛。朝起きたら『どうかトラブルなく過ごせますように』って祈っていました」。我慢するのが当たり前と思っていた中、０８年にリーマン・ショック勃発。「急に会社がガタガタになって、敗戦処理みたいな仕事ばかり。ヒマだから一念発起して習い事でもしようかなと」。

当時、嶋津さんの社内メールが評判になっていた。「普通に『小職は〜』とか書いていたので、文章が昭和っぽく味があるとウケてまして。何となく文章書ける気がしてきたんです」。１１年から小説講座に通い出すと才能爆発。「先生にも目をかけられている実感があった。通って１年後に新人賞応募してみたら最終選考に残ったので、今までの仕事より向いているんだなと」。１６年に新人賞を取り、作家の道を歩み出した。

作中の女給たちのように、苦悩しながらも自然体で進むべき道を選択し続ける。そんな嶋津さんも、今は夫と猫と穏やかに暮らす。「私、基本書きたいことのストックがないんです。行き当たりばったりなんですが、今後もあまり詰め込まず頑張っていきたい。そうそう私、Ｅテレのライフスタイル系のおしゃれ文化人が好きなんです。あんな感じの人になりたいなぁ」

◆嶋津 輝（しまづ・てる）１９６９年、東京都生まれ。５６歳。日本大学法学部卒。２０１６年に「姉といもうと」でオール讀物新人賞受賞。１９年に同作を含む短編集「スナック墓場」（文庫化の際に『駐車場のねこ』に改題）を刊行。２３年に初の長編小説「襷がけの二人」で直木賞にノミネートされた。