俳優の望月春希（１８）が、タレント・はるな愛の半生を描いたＮｅｔｆｌｉｘ映画「Ｔｈｉｓ ｉｓ Ｉ」で映画初主演を務め、注目を浴びている。

目を引く存在感と、唯一無二の感性を持つ超新星が爆誕した。アートの才能などを見込まれ事務所に所属し、２４年にドラマデビュー。約２か月のオーディションを経て、満場一致で本作の主演に大抜てきされた。

「アイドルになりたい」と夢を抱く主人公・ケンジ／アイ（望月）の思春期の葛藤や、性別適合手術を担当する医師との出会いを描いた感動作。２月１０日に配信されると週間視聴（映画部門）１位となり「主役の子は誰？ 一気に引き込まれた」と話題沸騰中だ。

求められたのは俳優としての経験値ではない。「はるなさんに似せるのではなく、アイとして一番星として輝くために心を燃やすこと」に徹した。撮影前は３９キロだった体重を「ドレスを着た時により美しく、女性らしく見えるように」と栄養士の指導を受けて約１３キロ増量。ダンスシーンでは生命のきらめきを表現した。

初主演作で得たものは「自分の弱さを知り、弱くてもいいと思えたこと」と即答。「多方面に新たな扉を開きたい。もっと私を驚かせてよ！と常に自分にお説教しています」。可能性無限大の１８歳から目が離せない。（奥津 友希乃）

◆望月 春希（もちづき・はるき）２００７年７月５日、東京都出身。１８歳。２０２４年、ＭＢＳドラマ「恋をするなら二度目が上等」や、映画「違国日記」に出演し、俳優活動を本格化。２５年、舞台「ライチ☆光クラブ」に出演。趣味はおしゃべり、特技は絵画など。身長１７０センチ。