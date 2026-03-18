Ｃ大阪のホームゲームに大阪市各区のマスコットキャラクターが大集合　３・２２神戸戦

サッカーＪ１のＣ大阪はこのほど、２２日のヴィッセル神戸戦（午後３時開始、ヨドコウ）で「大阪市民招待」の開催を記念し、地域活性化の一環として大阪市各区のマスコットキャラクターが大集合することを発表した。

全２４区のうち大正、天王寺、鶴見、福島、都島、淀川は都合により欠席。当日はスタジアム場外でのグリーティングをはじめ、ピッチ上でのイベントなど以下の予定で登場する。

◆グリーティング：＜１回目＞午前１１時＜２回目＞正午、ＷＡＫＵＷＡＫＵステージ周辺

◆オープニングタイム出演：午後２時、スタジアム場内

◆選手ウォーミングアップお出迎え：午後２時１５分、スタジアム場内

◆ハーフタイム：午後３時４５分頃にピッチ周回

【参加予定のマスコット】

阿倍野区：あべのん

生野区：いくみん

旭区：しょうぶちゃん

北区：のんちゃん・すーちゃん

此花区：このはちゃん

城東区：コスモちゃん

住之江区：さざぴー

住吉区：すみちゃん

中央区：ゆめまるくん

浪速区：なでこちゃん

西区：にっしー

西成区：スーパーポンポコジャガピーにしなりくん

西淀川区：に〜よん

東住吉区：なっぴー

東成区：うりちゃん

東淀川区：こぶしの みのりちゃん

平野区：ひらちゃん

港区：みなりん