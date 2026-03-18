Ｃ大阪のホームゲームに大阪市各区のマスコットキャラクターが大集合 ３・２２神戸戦
サッカーＪ１のＣ大阪はこのほど、２２日のヴィッセル神戸戦（午後３時開始、ヨドコウ）で「大阪市民招待」の開催を記念し、地域活性化の一環として大阪市各区のマスコットキャラクターが大集合することを発表した。
全２４区のうち大正、天王寺、鶴見、福島、都島、淀川は都合により欠席。当日はスタジアム場外でのグリーティングをはじめ、ピッチ上でのイベントなど以下の予定で登場する。
◆グリーティング：＜１回目＞午前１１時＜２回目＞正午、ＷＡＫＵＷＡＫＵステージ周辺
◆オープニングタイム出演：午後２時、スタジアム場内
◆選手ウォーミングアップお出迎え：午後２時１５分、スタジアム場内
◆ハーフタイム：午後３時４５分頃にピッチ周回
【参加予定のマスコット】
阿倍野区：あべのん
生野区：いくみん
旭区：しょうぶちゃん
北区：のんちゃん・すーちゃん
此花区：このはちゃん
城東区：コスモちゃん
住之江区：さざぴー
住吉区：すみちゃん
中央区：ゆめまるくん
浪速区：なでこちゃん
西区：にっしー
西成区：スーパーポンポコジャガピーにしなりくん
西淀川区：に〜よん
東住吉区：なっぴー
東成区：うりちゃん
東淀川区：こぶしの みのりちゃん
平野区：ひらちゃん
港区：みなりん