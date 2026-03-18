決死の“ヘッスラ”も…「2度としないと誓いました」鈴木誠也、右膝の状態が判明　開幕出場は「どうなるかわからない」

WBCで右膝を負傷した鈴木誠也。その状態が判明した(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」のメンバーとしてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場したカブスの鈴木誠也が、準々決勝で痛めた右膝の状態について明かした。

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カブスの地元放送局『Marquee Sports Network』のYouTube動画内で鈴木は「開幕はちょっとどうなるかわからないですけど、状況見ていけるならいけますし、まずはしっかり痛みをとって、やれることを増やしてやっていきたい」と説明した。

鈴木は、負傷した直後は「ちょっと残念な気持ちというか、WBCで最後まで出られなかったのもありますし、シーズン開幕もどうなるかわからないという状況でちょっとショックも大きかった」と明かすと、「やってしまったことは仕方ないと思って。しっかり痛みをとってやれることをやれたら」と、気持ちを切り替えた。続けて「ヘッドスライディングは2度としないと誓いました」と語っている。

この日、カブスのクレイグ・カウンセル監督は、MRIによる鈴木の右膝の診断結果を「後十字靭帯の軽度損傷」と明かしたといい、SNS上の日本のファンからは「重症ではなかった！ よかった！」「早く良くなって元気な姿が見れますように」「ほんとに鈴木誠也報われてくれ」「焦らずに直してくださいね」と、続々と反応が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]