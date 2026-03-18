元グラビアアイドルのタレントかとうれいこ（57）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

「最近髪の調子がいいです」と報告。海を臨むゴルフ場を背に、グレーのニットトップス姿をアップした。「シャンプー変えたからかな、、髪も肌も乾燥には特に気をつけています 潤いって大事だから、年齢とともにちょっとした手間は必要。髪は一生の友達 何かありましたね ロングヘアになりつつあります。どこまで挫折しないで髪を伸ばせるか 暑くなったら切りたくなりそう ボブも好きだから！」と心境もつづった。

ファンやファロワーからも「美しすぎてクラクラ」「相変わらずキレイ」「めっちゃ可愛すぎる」「ヤバいぐらい魅力的」「メロメロ」などのコメントが寄せられている。

かとうは、埼玉・越谷市出身。88年の江戸川女子短大時代に「星野裕子」の芸名でグラビアデビュー。グラビアが芸能プロダクション・イエローキャブ野田義治社長の目にとまって同社所属になり「星野麗子」に改名。89年、第16代の90クラリオンガールに選出され「かとうれいこ」に改名。90年には歌手としてもデビュー。ビデオ映画「女教師仕置人 復讐の女神」で女優活動も開始。91年、アサヒビールイメージガール選出。01年12月にプロゴルファー横尾要と結婚。03年2月に長女出産。24年12月に雑誌「FRIDAY」で自身26年ぶりの撮り下ろしグラビアを披露。25年10月には約27年ぶりの写真集「AROUND」を発売。趣味はゴルフ、フラダンス。ハンドケアセラピスト、ハーブティーソムリエなどの資格を取得。163センチ。血液型A。