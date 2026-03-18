「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が17日、自身のXを更新。水着ショットを投稿した。

「チョコミント」とつづり、茶色とミントグリーンのボーダー柄ビキニ水着姿を公開。胸の谷間がすべてあらわとなるデザインで抜群のスタイルを披露し、「9頭身美ボディー」と称されるスラリと伸びた脚線美も際立った。

ファンやフォロワーからも「人間国宝級」「神の造形」「爽やか」「圧倒的な透明感」「綺麗でセクシー」「可愛すぎる」「神スタイル抜群すぎて最強」「キュンキュンしちゃう」「おいしそう」などのコメントが寄せられている。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。同年11月には格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガールも務め、26年は「K−1公式ヴィーナス」として活動。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。