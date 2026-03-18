6人組ガールズグループ、Be GirlsのメンバーSAYAKAが17日までに自身のインスタグラムを更新。ソロデビューを発表した。

SAYAKAは「SAYAKA Solo Debut Single『7 years』3.20 Release」とシングルのリリース決定を報告した。

続けて「歌手を目指した日から今日までは、あっという間のようで、決して短くはない時間でした」と回顧し「"But nothing's changed in 7 years"変わらなかった日々の中にある悲しい諦めと、それでも負けたくない強さを思いながら歌いました」とデビュー曲に込めた想いを明かした。

また「そして、ソロYouTubeチャンネルも開設しました MVも公開予定なので、ぜひチャンネル登録をして待っていてくださいね!」と告知した。

この発表にファンからは「素敵な報告すぎてうるうるしちゃう」「美声にワクワクします」「おめでとう!!!めっちゃ嬉し過ぎるよ」とコメントが寄せられている。

SAYAKAは、HANAを輩出したオーディション番組「No No Girls」セミファイナリスト。また、ME:Iを輩出したオーディション番組「PRODUCE 101」練習生の1人でもあった。