仲里依紗、ド派手カラーの“コラボカー”＆イベント会場にご満悦「私なりの配慮です」
俳優の仲里依紗（36）が18日、東京・銀座のNISSAN CROSSINGで行われた『仲里依紗とROOXのあがルークス祭り』メディア取材会に登壇した。
【全身ショット】さすがのスタイル！ド派手コーデを着こなす仲里依紗
日産の新型『ルークス』のCMキャラクターを務める仲が手掛けるオリジナルブランド「RE.」と日産がコラボし、18日から22日まで期間でイベントを開催。仲がNISSAN CROSSINGの装飾からプロデュースし、スペシャルコラボラッピングカーや1月28日にYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」にて公開された動画内で作成した３Dフィギュアの展示、さらにはRE.とルークスの数量限定コラボレーショングッズの販売や、SNSの投稿でステッカープレゼントも実施する。
ピンク一色のド派手な装飾が施された会場のプロデュースも行った仲。会場の出来に仲は「ちょっと銀座にあっていい派手さなのかってのが、すごくちょっとドキドキしてます。朝もまだ9時ですけど…大丈夫ですか？この空間がなんか夢の中からって思われてるかなと思うんですけど…（笑）」と気遣い。
この日公開されたスペシャルコラボラッピングカーも、ピンクのボディーカラーの上半分がゼブラ柄となっている2トーン仕様。仲らしさが全面にあふれた1台だが、こだわりについて聞かれると、「個人で色を楽しむ、カスタマイズできるっていうのが『ルークス』の新しい売り出しなので、私もラッピングさせてもらえるってなったら、どういうツートーンにしようかなって思って。やっぱあたし、結構色がたくさんあるお洋服が大好きなんですけど、今回はピンクのヒョウ柄とピンクのツートーン、こういう柄と、単色の方のツートンっていう風にして、色的には同じ色なんですけど、なんかそういう感じで、一応これは気を遣いました」とそのこだわりを説明した。
さらに「（自分の中では）実質1色なんです。実質。1色です。だから、皆さんが乗りやすいかなと思って、一応配慮したんです。このピンクもラメが入っていて。やっぱりちょっとこうね、キラキラ光った方が、もうすぐお花見っていうか、桜も咲きますし、キラキラと桜が舞ってるような感じにも見えるかなっていう。これも配慮です（笑）」と笑った。
なお、『仲里依紗とROOXのあがルークス祭り』は、東京・銀座のNISSAN CROSSINGできょう18日から22日まで開催される。
【全身ショット】さすがのスタイル！ド派手コーデを着こなす仲里依紗
日産の新型『ルークス』のCMキャラクターを務める仲が手掛けるオリジナルブランド「RE.」と日産がコラボし、18日から22日まで期間でイベントを開催。仲がNISSAN CROSSINGの装飾からプロデュースし、スペシャルコラボラッピングカーや1月28日にYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」にて公開された動画内で作成した３Dフィギュアの展示、さらにはRE.とルークスの数量限定コラボレーショングッズの販売や、SNSの投稿でステッカープレゼントも実施する。
この日公開されたスペシャルコラボラッピングカーも、ピンクのボディーカラーの上半分がゼブラ柄となっている2トーン仕様。仲らしさが全面にあふれた1台だが、こだわりについて聞かれると、「個人で色を楽しむ、カスタマイズできるっていうのが『ルークス』の新しい売り出しなので、私もラッピングさせてもらえるってなったら、どういうツートーンにしようかなって思って。やっぱあたし、結構色がたくさんあるお洋服が大好きなんですけど、今回はピンクのヒョウ柄とピンクのツートーン、こういう柄と、単色の方のツートンっていう風にして、色的には同じ色なんですけど、なんかそういう感じで、一応これは気を遣いました」とそのこだわりを説明した。
さらに「（自分の中では）実質1色なんです。実質。1色です。だから、皆さんが乗りやすいかなと思って、一応配慮したんです。このピンクもラメが入っていて。やっぱりちょっとこうね、キラキラ光った方が、もうすぐお花見っていうか、桜も咲きますし、キラキラと桜が舞ってるような感じにも見えるかなっていう。これも配慮です（笑）」と笑った。
なお、『仲里依紗とROOXのあがルークス祭り』は、東京・銀座のNISSAN CROSSINGできょう18日から22日まで開催される。