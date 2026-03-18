ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）は、法定通貨などを裏付けとする暗号資産の一種「ステーブルコイン」を使った資産運用事業に乗り出す。

利用者がコインを貸し出す対価として利回りを受け取る「レンディング（貸し出し）」サービスを１９日にも始める。米国などで利用が進むステーブルコインを日本でも普及させたい考えだ。

暗号資産交換業の子会社「ＳＢＩ ＶＣトレード」が米ドルや米国債を裏付けとする「ＵＳＤＣ」のレンディングを行う。

利用者はインターネット上で口座を開き、日本円をＵＳＤＣに交換した後、同社に貸し出す。同社は利回りを上乗せしたＵＳＤＣを返還する。当初１２週間はキャンペーン期間で年率１０％とし、後に５％となる。日本円との交換や貸し出しの手数料は無料だが、為替変動リスクがある。１回の貸し出し上限は５０００ＵＳＤＣ（約８０万円に相当）。同社は１か月で応募総額４０億円を目指し、集めたコインは暗号資産市場などで運用する。

ステーブルコイン市場は成長が期待される。米シティグループによると、発行額は２０３０年までに最大４兆ドル（約６４０兆円）と足元の１０倍以上に拡大する見込みだ。

◆ステーブルコイン＝ブロックチェーンなどの暗号技術を使って取引される暗号資産の一種。多くはドルや円など法定通貨と価値が１対１で連動するよう設計されており、価格変動の激しい「ビットコイン」などと比べ値動きが安定している。日本では資金決済法で「電子決済手段」と位置付けられる。送金や決済にかかる時間短縮や手数料の引き下げなどが期待される。