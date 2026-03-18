俳優の渡辺謙が１８日、ＷＢＣ 決勝「米国―ベネズエラ」（１７日＝現地時間・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）を独占配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」に生出演した。

「Ｎｅｔｆｌｉｘ ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める渡辺は、試合直前に ＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターを務める二宮和也、２３年ＷＢＣ日本代表として優勝に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手、元メジャーリーガーの上原浩治氏と共に出演した。

グラウンドでの中継では途中で米国のデビッド・ロスブルペンコーチが登場。上原氏とロスコーチは、レッドソックスでバッテリーを組んでおり、握手をかわした。

このシーンを受け渡辺は「監督ですよね？ デローサ監督です」と間違えて紹介すると、上原は「いやいやロスです。ブルペンコーチです」と訂正した。さらに上原氏は、ロスコーチに「今日の先発は何イニングぐらい投げさせようと考えてますか」と尋ねたが、ロス氏は答えることなく、去って行った。