◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

初優勝を狙うベネズエラが先制した。

両チーム無得点の３回に１死一、二塁の好機をつくり迎えたのはガルシア。４球目が暴投で１死二、三塁となり、ガルシアが中犠飛を放った。重要な先取点を奪い、ナインやファンは大熱狂。大きな１点が刻まれた。

世界一をかけた一戦の先発マウンドに米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）を送った。ベネズエラはＭＬＢ通算９４勝左腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が先発した。

ベネズエラは初優勝を狙う。アクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）らタレントぞろい。準々決勝で前回王者の日本に勝利すると、準決勝ではイタリアに逆転勝ち。初めて決勝に進出していた。前回２３年大会では米国に敗れて敗退しただけに、リベンジの思いをたぎらせている。

米国は１７年大会以来２度目の制覇を目指している。主将のジャッジ（ヤンキース）らを中心に戦力は充実。優勝大本命とみられていた中、１次ラウンドでイタリアに敗れ、一時は敗退の危機を味わった。それでも２位で通過するとカナダとドミニカ共和国を撃破して、決勝に進んでいた。