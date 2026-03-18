ＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）の決勝で米国とベネズエラの勝者となった各選手が、１０万ドル（約１５９０万円）以上の賞金を受け取る見込みであると１７日（日本時間１８日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が伝えた。

同メディアの取材で大会運営に詳しい関係者によれば、２３年の前回大会と比べて、参加した全２０チームへの支払いは２倍以上に増加。選手への支払いは、各チームに与えられる賞金総額の半分に過ぎず、残りの半分は、それぞれの野球連盟に支払われる。各チームの獲得額も、勝ち上がりによって変動するという。

ＷＢＣは日本国内のみならず、大会を重ねるごとに世界的に人気が高まっている。今大会の収益増に大きく貢献したのが、日本国内で独占配信したＮｅｔｆｌｉｘの存在。同メディアは関係者の話として、「日本向けの放映権として１億ドル（約１５９億円）以上の契約を結び、賞金総額の大幅な増加に貢献している」とした。

決勝戦は同日、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでプレーボール。米国、ベネズエラともに初回は無得点だった。米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）が先発。ベネズエラはＭＬＢ通算９４勝左腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が登板している。