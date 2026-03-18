【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178+FXA-05D スーパーガンダム ver. A.N.I.M.E.】 3月19日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：15,400円 【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ FXA-05D Gディフェンサー ver. A.N.I.M.E.】 3月19日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：6,050円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178+FXA-05D スーパーガンダム ver. A.N.I.M.E.」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月19日16時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は15,400円。また、「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ FXA-05D Gディフェンサー ver. A.N.I.M.E.」も同時予約を予定している。

本商品はアニメ「機動戦士Zガンダム」に登場するモビルスール「ガンダムMk-II」と「Gディフェンサー」が合体・強化された「スーパーガンダム」をROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.シリーズで立体化したもの。

ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178+FXA-05D スーパーガンダム ver. A.N.I.M.E.

3月19日16時より予約開始

9月 発送予定

価格：15,400円

本商品はアニメを意識したライトグレーに装いを一新したガンダムMk-Ⅱが、合体システムを搭載した支援戦闘機「Gディフェンサー」がセットとなっている。劇中の合体シークエンスを再現するコアファイター脱出再現ジョイントも付属し、「スーパーガンダム」、「Gフライヤー」の2形態をパーツ差し替えなしで再現することができる。

自由度の高いGディフェンサーの可動アーム機構を用いることで、ROBOT魂オリジナルの形態が楽しめ、ロング・ライフルにはビーム発射エフェクトパーツを取り付けることができる。

ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ FXA-05D Gディフェンサー ver. A.N.I.M.E.

3月19日16時より予約開始

9月 発送予定

価格：6,050円

本商品は可変戦闘機「Gディフェンサー」が再現され、劇中デザインはもちろん脱出用コックピットカプセルの分離機構なども再現されている。

14連装ミサイル・ポッドのハッチは開閉できる。また、コックピットハッチは差し替えにより内部に搭乗するパイロットが出現する。

(C)創通・サンライズ