ニュアンスグレーが紡ぐ、至福の空間。北欧の風を感じるマットな質感の美学【不二貿易】の静かな掛け時計がAmazonに登場中‼
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木製針が刻む、穏やかなひと時。秒針をなくした究極のシンプルが、心を整える【不二貿易】の静かな掛け時計がAmazonに登場!
トレンドのニュアンスカラーをベースに、自然体でおしゃれな空間を演出する「ｍｏｋｕｍｏ（モクモ）」。直径28センチメートルという存在感のあるサイズでありながら、奥行きはわずか3.5センチメートルとスリムで、壁面に軽やかに馴染むデザインが特徴だ。北欧風や韓国インテリアなど、現代的なお部屋のアクセントとして完璧な調和を見せてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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文字盤は落ち着いたマットな質感のグレーで仕上げられており、白い数字とのコントラストが抜群の視認性を確保している。特筆すべきは、素朴な温もりを感じさせる木製の針だ。秒針をあえて省くことで、視覚的なノイズを削ぎ落としたスッキリとした表情を実現した。内部にはサンタイ社製のスイープムーブメントを採用しており、気になる「コチコチ音」が一切しないため、静寂を愛する寝室や書斎にも最適である。
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本体重量は約0.318キログラムと非常に軽量で、設置の負担が少ないのも嬉しいポイントだ。単三電池1本という手軽な電源でありながら、MDFと木の素材感が融合したこの時計は、単なる道具を超えたインテリアとしての品格を放つ。
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日常の何気ない時刻確認を、心安らぐアートな体験へと変えてくれるこの一台で、あなたの暮らしに新しい彩りを添えてみてはいかがだろうか。
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