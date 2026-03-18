『葬送のフリーレン』のフリーレンを演じてほしい俳優ランキング！ 2位「橋本環奈」と僅差の1位は？
1000年以上生きるエルフで、歴史上最も多くの魔族を葬り去り、“葬送のフリーレン”の異名を持つ魔法使い・フリーレン。圧倒的な実力を持ちながら、魔法オタクで朝起きるのが苦手、ずぼらでドライな親しみやすいキャラクターが人気を集めています。
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でフリーレンを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位は、橋本環奈さん。“1000年に1人の逸材”と言われるビジュアルと演技力で数多くの実写化作品に出演しています。シリアスな演技からコミカルな演技、アクションシーンもこなし、小柄な体格とフリーレンの年齢不詳な美しさが橋本さんにぴったりとの声が寄せられています。
回答者からは、「サバサバ系カワイイ系透明感もある…で思い浮かぶのは橋本環奈ちゃんしかいない！」（30代女性／岩手県）、「ツインテールが似合いそうで、無表情や淡々とした演技も自然にできる」（40代男性／静岡県）、「可愛い見た目とズボラ感がぽいなと思ったからです」（30代女性／静岡県）、「悪意のない冷たい顔が似ている気がします」（50代女性／兵庫県）などの声が上がりました。
1位は、浜辺美波さん。圧倒的な透明感があり、今までの出演作品では静かで神秘的な役柄も数多くこなしています。感情を表に出さないながらも、芯の強さや儚さを感じる浜辺さんの演技がフリーレンのイメージと重なる、との声が見られました。
回答者からは、「圧倒的な透明感があり、年齢不詳な美しさを持っているからです」（20代その他／大阪府）、「表情がなくて、感情をあらわにしない部分も演じてくれそうです」（50代女性／広島県）、「感情の起伏が少ない演技が上手いと思うから。クールな役が適していると思ったから」（20代男性／徳島県）、「可愛らしさとツンとしたところと両方ある感じが似合うと思うから」（50代女性／島根県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『葬送のフリーレン』でフリーレンを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！
2位：橋本環奈／40票
2位は、橋本環奈さん。“1000年に1人の逸材”と言われるビジュアルと演技力で数多くの実写化作品に出演しています。シリアスな演技からコミカルな演技、アクションシーンもこなし、小柄な体格とフリーレンの年齢不詳な美しさが橋本さんにぴったりとの声が寄せられています。
回答者からは、「サバサバ系カワイイ系透明感もある…で思い浮かぶのは橋本環奈ちゃんしかいない！」（30代女性／岩手県）、「ツインテールが似合いそうで、無表情や淡々とした演技も自然にできる」（40代男性／静岡県）、「可愛い見た目とズボラ感がぽいなと思ったからです」（30代女性／静岡県）、「悪意のない冷たい顔が似ている気がします」（50代女性／兵庫県）などの声が上がりました。
1位：浜辺美波／44票
1位は、浜辺美波さん。圧倒的な透明感があり、今までの出演作品では静かで神秘的な役柄も数多くこなしています。感情を表に出さないながらも、芯の強さや儚さを感じる浜辺さんの演技がフリーレンのイメージと重なる、との声が見られました。
回答者からは、「圧倒的な透明感があり、年齢不詳な美しさを持っているからです」（20代その他／大阪府）、「表情がなくて、感情をあらわにしない部分も演じてくれそうです」（50代女性／広島県）、「感情の起伏が少ない演技が上手いと思うから。クールな役が適していると思ったから」（20代男性／徳島県）、「可愛らしさとツンとしたところと両方ある感じが似合うと思うから」（50代女性／島根県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)