3月18日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日は雨の一日、夜には強まる

今日はほぼ1日雨が降る見込みで、特に夜に雨脚が強まりそうです。日中は降ったり止んだり、夜には広く雨が強まり、雷にも注意が必要です。夜は寒冷前線が通過するため、雨脚が強まり風も強く吹くでしょう。

今朝の最低気温は熊本市で7.9℃、阿蘇市乙姫で0.3℃でした。午後には南風が強まって気温が上がり、最高気温は熊本市で19℃、天草市牛深で20℃の予想です。

熊本県内全域に雷注意報、熊本市、荒尾玉名、宇城八代、天草・芦北、阿蘇地方には強風注意報が発表されています。

明日以降は天気回復

明日は天気が回復に向かい、雨から曇り、そして晴れへと変わっていくでしょう。金曜日の春分の日は晴れて、お出かけにも良い天気となりそうです。土曜日は曇り時々晴れですが、日曜日は曇りで雨が降る可能性が出てきました。

日中の気温は20℃前後まで上がる日が多いですが、金曜日の朝は熊本市で5℃の予想と再び冷え込みます。

明子のささやき

日本気象協会によりますと、熊本のサクラの開花予想日は、変わらず3月23日となっています。標本木のつぼみも、先が緑色になってきている部分があるようです。今日の雨は冷たい雨ではなく、花の開花を促す「催花雨（さいかう）」となり、これから開花へ向けて進んでいきそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。