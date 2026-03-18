【「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年記念イベント】 開催期間：3月18日～2027年1月11日

　「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年アニバーサリー・フードの撮り下ろしをお届けする。

　2026年3月18日で開業5周年を迎える「スーパー・ニンテンドー・ワールド」。今回、そのアニバーサリーを記念した、アニバーサリー・フードがキノピオ・カフェで展開される。

　アニバーサリー・フードには、スーパースターが飾られた「スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ」や「スーパースター・アニバーサリープレート ～マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン～」が登場。また、ピットストップ・ポップコーンでは、スペシャルバージョンの「スーパースター・ポップコーンバケツ」が販売される。

「スーパースター・アニバーサリープレート ～マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン～」

「スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ」

「アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ ～ミックスフルーツ・フレーバー～」

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