【USJ】「スーパー・ニンテンドー・ワールド」アニバーサリー・フードを撮り下ろし！ 超豪華なアニバーサリーケーキが登場
「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年アニバーサリー・フードの撮り下ろしをお届けする。
2026年3月18日で開業5周年を迎える「スーパー・ニンテンドー・ワールド」。今回、そのアニバーサリーを記念した、アニバーサリー・フードがキノピオ・カフェで展開される。
アニバーサリー・フードには、スーパースターが飾られた「スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ」や「スーパースター・アニバーサリープレート ～マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン～」が登場。また、ピットストップ・ポップコーンでは、スペシャルバージョンの「スーパースター・ポップコーンバケツ」が販売される。
「スーパースター・アニバーサリープレート ～マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン～」
「スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ」
「アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ ～ミックスフルーツ・フレーバー～」
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