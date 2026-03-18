テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１８日、１７日に名古屋で桜の開花が発表されたことを報じた。

開花発表は、１６日の岐阜、高知、甲府に続き、全国で４か所目。番組では東京の開花を期待し標本木がある靖国神社から生中継した。

１７日に続き同所から中継した齋藤寿幸リポーターは「今日も一輪だけ白くなっています。昨日と全然変わっていないように見えるんですが、全然違いますね。よく見てくださいね。昨日よりも、かなり開いているというのがわかると思います。そして、周りのつぼみもです、どんどんピンク色になってきていまして」と伝えた。

さらに「今日、開花発表とならなかった場合は、開花発表、明日以降ということになりますね」と伝えた。このリポートにコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「そりゃそうだよ」と突っ込み「きっちり、進次郎構文入れてきましたね。いいよ」と笑わせた。これに司会の羽鳥慎一アナウンサーは「玉川さんがやれって言うから、斎藤さんがプレッシャーに感じて、昨日からずっと考えて」と指摘した。

これは１７日の生中継で齋藤リポーターが「前回の桜中継から１年が経過しました」と伝えると、玉川氏が「まさに進次郎構文ですね」と突っ込み「明日も中継あると思うんでまた進次郎構文お願いします」と要求していたもの。

この流れを羽鳥アナが説明し「多分これ、明日あります。斎藤さん、明日ありますよ」と呼びかけると、玉川氏も「楽しみにしてますよ」と１９日の中継での新たな「進次郎構文」を期待していた。