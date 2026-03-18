ブレインズテクノロジー<4075.T>がカイ気配で始まり続急騰。前日は一時ストップ高に買われる人気となったが、張り付かずに終盤は伸び悩んだ。しかしきょうは改めて大口の資金が流入し、約４年２カ月ぶりとなる２０００円大台乗せが濃厚視される。



人工知能（ＡＩ）を実装するソフトウェア事業を主力とするが、異常検知システムなどの需要開拓が進んでおり、業績は成長路線をまい進している。そうしたなか、１７日取引終了後、トヨタ系自動車部品大手のアイシン<7259.T>と共同申請したプロジェクトが、アマゾンウェブサービス（ＡＷＳ）ジャパンの「フィジカルＡＩ開発支援プログラム」に採択されたことを発表、これを材料視する買いを呼び込んだ。同プログラムを通じて、ブレインズが培ってきたＡＩ異常検知プラットフォームの高度なデータ解析技術を基盤に付加価値を高め、アイシンと共同でフィジカルＡＩ領域へ展開するとしており、今後の業容拡大に期待が高まった。



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出所：MINKABU PRESS