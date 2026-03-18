アスタリスクがカイ気配切り上げ、レンティア子会社と顔認証システム導入で業務提携開始◇

アスタリスク<6522.T>がカイ気配を切り上げている。同社は１７日の取引終了後、コーユーレンティア<7081.T>の子会社であるコーユーイノテックスと、顔認証による入退室及び勤怠管理システムなどの導入に関する包括的な業務提携を開始したと発表した。アスタリスクは１６日に、ＲＦＩＤセルフレジ関連特許の譲受と「グローバル標準レジ」戦略の本格始動に関する発表を行い、同社株は１７日にストップ高に買われていたが、同日引け後の発表が新規の支援材料となり、買い注文を集めている。



アスタリスクのハードウェア及びソリューション提案をもとに、コーユーイノテックスがネットワークの設置工事や導入サポートを実施することで合意し、事業面での提携に至った。急拡大する顔認証市場のニーズに対応していく。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS