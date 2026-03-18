ジーエヌアイグループ<2160.T>が反発してスタート。この日の寄り前に、子会社ジャイア・セラピューティクス＜GYRE＞がＢ型慢性肝炎由来の肝線維症治療薬として開発中の「Ｆ３５１」が、中国国家薬品監督管理局の医薬品評価センター（ＣＤＥ）から優先審査の対象に指定されたと発表しており、好材料視されている。



中国当局による優先審査品目指定は、臨床的価値の高い新薬の開発促進及び承認審査の迅速化を目的に対象となる申請の審査を優先し、必要に応じて評価リソースを追加投入することで審査期間の迅速化を図るもの。ジャイア社では、今回の指定はＮＤＡ（新薬申請）プロセスにおける重要なマイルストーンとしており、近く正式にＮＤＡを提出する予定としている。



出所：MINKABU PRESS