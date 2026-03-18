前代未聞の大騒動から2か月後、アフリカ杯頂点に立ったセネガルのタイトルを剥奪…決勝で敗れたモロッコが王者に!!
今年1月に開催されたアフリカカップ・オブ・ネーションズ(AFCON)を制したセネガル代表のタイトルがはく奪され、決勝で対戦したモロッコ代表が同大会の優勝チームとなった。英『BBC』や『スカイスポーツ』が伝えている。
1月18日に行われたアフリカ杯決勝でセネガルとモロッコが対戦。0-0で迎えた後半アディショナルタイムにモロッコにPKが与えられると、直前に不利な判定があったセネガル側が激怒し、パプ・ティアウ監督は選手たちに声をかけ、選手数人がベンチやロッカールームへと引き上げた。
その後、ピッチに残っていたFWサディオ・マネの働きかけによって選手が呼び戻され、試合中断から約18分後に再開。MFブラヒム・ディアスのチップキックをGKエドゥアール・メンディがキャッチし、0-0のまま延長戦に突入すると、延長前半4分にFWパペ・ゲイが均衡を破るゴールを奪う。そのまま逃げ切ったセネガルが1-0の勝利で、2大会ぶり2度目の優勝を決めていた。
しかし、決勝から約2か月後、モロッコサッカー連盟(FRMF)による控訴を受けていたアフリカサッカー連盟(CAF)の上訴委員会は声明を発表。「セネガルは決勝戦を棄権したとみなされ、試合結果はモロッコの3-0の勝利として記録される」とのことだった。
なお、アフリカ杯の規則第82条に違反したため、第84条が適用されることとなったとも付け加えられている。第82条には「チームが試合を拒否したり、審判の許可なく規定時間終了前にフィールドを離れた場合、そのチームは敗者とみなされ、大会から除外される」、第84条には「第82条に違反したチームは敗者となり試合は0-3の敗戦となる」と記されているようだ。
1月18日に行われたアフリカ杯決勝でセネガルとモロッコが対戦。0-0で迎えた後半アディショナルタイムにモロッコにPKが与えられると、直前に不利な判定があったセネガル側が激怒し、パプ・ティアウ監督は選手たちに声をかけ、選手数人がベンチやロッカールームへと引き上げた。
しかし、決勝から約2か月後、モロッコサッカー連盟(FRMF)による控訴を受けていたアフリカサッカー連盟(CAF)の上訴委員会は声明を発表。「セネガルは決勝戦を棄権したとみなされ、試合結果はモロッコの3-0の勝利として記録される」とのことだった。
なお、アフリカ杯の規則第82条に違反したため、第84条が適用されることとなったとも付け加えられている。第82条には「チームが試合を拒否したり、審判の許可なく規定時間終了前にフィールドを離れた場合、そのチームは敗者とみなされ、大会から除外される」、第84条には「第82条に違反したチームは敗者となり試合は0-3の敗戦となる」と記されているようだ。