FC町田ゼルビア、4月1日“上位対決”FC東京戦に大学生1000組を無料招待!! 新1年生も対象
FC町田ゼルビアは4月1日午後7時から町田GIONスタジアムで行われるJ1百年構想リーグのFC東京戦で、大学生1000組2000人を無料招待する。互いに日本代表経験者を複数擁する注目の上位対決。クラブは「普段スタジアムに来たことのない方も、ぜひこの機会にFC町田ゼルビアの試合を生で体験してください」と呼びかけている。
無料招待の対象は「大学、大学院、専門学校、短期大学に通われている方」で、2026年度入学の新1年生も対象。年齢は問わず、同伴者は大学生以外でも可能となっている。席種はカテゴリー3(バックスタンド3階)、カテゴリー4(バックスタンド1階)、カテゴリー5(ゴール裏指定席)、ゼルビアサポーターズシート(ゴール裏自由席)のいずれかを当日選択可。なお、26年3月の卒業生は対象外となっている。
申し込みは今月31日午前11時まで、特設ページ(https://www.zelvia.co.jp/news/news-342513/)で先着順。応募条件、チケットの受け渡しの方法なども特設ページに記されている。
無料招待の対象は「大学、大学院、専門学校、短期大学に通われている方」で、2026年度入学の新1年生も対象。年齢は問わず、同伴者は大学生以外でも可能となっている。席種はカテゴリー3(バックスタンド3階)、カテゴリー4(バックスタンド1階)、カテゴリー5(ゴール裏指定席)、ゼルビアサポーターズシート(ゴール裏自由席)のいずれかを当日選択可。なお、26年3月の卒業生は対象外となっている。
申し込みは今月31日午前11時まで、特設ページ(https://www.zelvia.co.jp/news/news-342513/)で先着順。応募条件、チケットの受け渡しの方法なども特設ページに記されている。