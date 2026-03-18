18日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比27.3％増の636億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.2％増の484億円となっている。



目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> が6.39％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.22％高、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> が4.21％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は4.18％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.15％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> は3.16％安と大幅に下落している。



日経平均株価が886円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金282億5200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金274億9000万円をやや上回っている。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が47億500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が44億1400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が29億300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が24億5200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が20億9500万円の売買代金となっている。



株探ニュース

