―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の3月16日から17日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　アセンテック <3565>
　26年1月期の連結経常利益は前の期比2.4倍の28.9億円に拡大したが、27年1月期は前期比27.4％減の21億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<460A> ＢＲＡＮＵ 　　東Ｇ 　 -15.33 　　3/17　　　1Q　　　　　－
<3491> ＧＡテクノ 　　東Ｇ 　 -12.69 　　3/17　　　1Q　　　　赤転
<3565> アセンテック 　東Ｓ 　 -11.35 　　3/17　本決算　　　-27.44
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 　東Ｓ　　 -8.14 　　3/17　　　1Q　　　-93.75
<1444> ニッソウ 　　　東Ｇ　　 -6.43 　　3/17　　上期　　　　赤転

<9237> 笑美面 　　　　東Ｇ　　 -5.65 　　3/17　　　1Q　　　　赤拡
<184A> 学びエイド 　　東Ｇ　　 -5.60 　　3/17　　　3Q　　　　赤縮
<5248> テクノロジー 　東Ｇ　　 -5.07 　　3/17　本決算　　　　　－
<442A> クラシコ 　　　東Ｇ　　 -4.57 　　3/17　　　1Q　　　　　－
<4592> サンバイオ 　　東Ｇ　　 -4.11 　　3/17　本決算　　　　赤拡

<7604> 梅の花Ｇ 　　　東Ｓ　　 -0.57 　　3/17　　　3Q　　　-14.07
<3169> ミサワ 　　　　東Ｓ　　 -0.16 　　3/17　本決算　　　　1.58

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース