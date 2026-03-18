―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の3月16日から17日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　Ｍマート <4380>
　26年1月期の経常利益(非連結)は前の期比25.5％増の6.3億円になり、27年1月期も前期比9.0％増の6.9億円に伸びを見込み、11期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<5136> トリプラ 　　　東Ｇ 　 +11.32 　　3/17　　　1Q　　　 58.67
<4380> Ｍマート 　　　東Ｇ　　 +3.64 　　3/17　本決算　　　　8.99
<9251> ＡＢ＆Ｃ 　　　東Ｇ　　 +2.81 　　3/17　　　1Q　　　 36.96
<9636> きんえい 　　　東Ｓ　　 +1.11 　　3/17　本決算　　　-22.83
<7810> クロスフォー 　東Ｓ　　 +0.99 　　3/17　　上期　　　223.81

<4174> アピリッツ 　　東Ｓ　　 +0.79 　　3/17　本決算　　　　黒転
<8927> 明豊エンタ 　　東Ｓ　　 +0.45 　　3/17　　上期　　　 66.94

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース