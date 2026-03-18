

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の3月16日から17日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.2 Ｍマート <4380>

26年1月期の経常利益(非連結)は前の期比25.5％増の6.3億円になり、27年1月期も前期比9.0％増の6.9億円に伸びを見込み、11期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<5136> トリプラ 東Ｇ +11.32 3/17 1Q 58.67

<4380> Ｍマート 東Ｇ +3.64 3/17 本決算 8.99

<9251> ＡＢ＆Ｃ 東Ｇ +2.81 3/17 1Q 36.96

<9636> きんえい 東Ｓ +1.11 3/17 本決算 -22.83

<7810> クロスフォー 東Ｓ +0.99 3/17 上期 223.81



<4174> アピリッツ 東Ｓ +0.79 3/17 本決算 黒転

<8927> 明豊エンタ 東Ｓ +0.45 3/17 上期 66.94



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

