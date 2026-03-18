

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の3月16日から17日の決算発表を経て18日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.4 ラクスル <4384>

26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比19.6％増の20.4億円に伸びたが、通期計画の45.5億円(中央値)に対する進捗率は45.0％にとどまり、5年平均の79.9％も下回った。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4880> セルソース 東Ｐ +6.54 3/17 1Q 黒転

<3475> グッドコムＡ 東Ｐ +5.61 3/17 1Q 赤拡

<7034> プロレド 東Ｐ +0.67 3/17 1Q 黒転

<4384> ラクスル 東Ｐ +0.05 3/17 上期 19.65



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした18日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

