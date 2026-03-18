１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、八雲（トミー・バストウ）が東大をクビになったことを知っている丈（杉田雷麟）が雨清水家にやってくる。

丈は東大の研究室におり、八雲がクビになったことを知っていた。すぐにそれを察した司之介（岡部たかし）は、丈をこっそり呼び、家族はクビになったことを知らないので、絶対に言わないように釘を刺す。

執筆中の八雲は別室にこもってり、丈はトキらとお茶を飲む。トキは「次はどげな本を書かれるんでしょうね」というと、勘太（ウェンドランド浅田ジョージ）は「僕でも分かる本がいいな」と言う。「勘太の父上は本当に本を書いてるの？ってこの間言われたし」というと、勲（柊エタニエル）も「雨清水八雲なんて知らないんだって」とつまらなさそうに言う。

トキは、父の本は学がないと分からないと諭し「だけん、ちゃんと勉強しないとあかんのよ。パパの本を読みたかったら。ええね？」と言うと、勲が小さな声で「１００まで数えられるよ」とかわいらしく反抗。トキは「ええ？」と聞き返すも、すぐに勘太が「はーい」と返事し、トキは「そうと決まったら宿題！」と子どもたちを別室に促す。

この勘太と勲の愛らしさは、登場時からネットで話題となっていたが、この日の勲の「１００まで数えられるよ」にネットは悶絶。「１００まで数えられるよはひょっとして勲くんのアドリブ？」「いっぱいお勉強しなきゃねと言われて『１００まで数えられるよ』という勲がひたすら可愛い」「子供達が今日も癒し 勲ちゃんの『百まで数えられるよ』に顔がほころんだ」「長く子ども番組の脚本を書かれていた方だから、勘太や勲のセリフがとても可愛いと思う」「１００まで数えられる勲くんが可愛い 凄いぞ！！」などの声が上がっていた。

演じている柊エタニエルは公式プロフィールによるとアメリカ・フィリピン・日本がルーツ。現在４歳で好きなものは「しじみ汁」。