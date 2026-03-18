元NHKアナウンサーでフリーの中川安奈（32）が18日、自身のインスタグラムを更新。メーク動画を投稿した。

「すっぴんからメイク完成まで ずっとやってみたかったメイク動画作ってみましたハートハート」とつづり、白のバスローブ姿でメークする動画を公開。ドアップショットも披露した。

「ナチュラルメイクが好きなのでプライベートではファンデーションを使わないのと、中顔面の長さをちょっとでも軽減できるように涙袋は大切にしてます！ 求心顔の印象を和らげるためにアイラインは目尻だけ 実感できる変化重視なので細々したことはあまりしません笑」とポイントを説明。「時短を心がけてメイク時間はいつも15分くらい まつげは月1でパーマかけてます」と明かした。

さらに「メイク道具はいろんなプロの方におすすめを聞いて少しずつ揃えているのでラインナップもバラバラだし、完全になくなるまで使い続ける派なのでお見苦しいものもありますがなにとぞ...」と続けた。

ファンやフォロワーからも「スッピンもメイク後もとにかく美しい」「スッピンきたー」「お肌綺麗」「安定の可愛らしさ」「たまらん」「女神降臨」などのコメントが寄せられている。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局25年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。