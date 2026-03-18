◆園田競馬２日目（３月１８日）

《小牧 太》

２勝を挙げて５３勝。ダイヤグラフ（１１Ｒ）でメイン制覇を目指す。「前走が強かった」（◎）。ディナーラッシュ（１２Ｒ）は「前走よりはいいと思う」（◎）。ハイラブソング（１０Ｒ）も「調子はいい。すんなり行けたら」（○）。

《下原 理》

１勝を加算して３１勝。アコーダンス（１Ｒ）に力が入る。「この相手ならチャンスはある」（◎）。パハロアスール（４Ｒ）も「ゲート離れがやや遅いのでそこを気をつけたい」（◎）。サウンドチュチュ（１０Ｒ）は「一度、負けている相手にどこまでやれるか」（○）。ビッグリヴァーサル（７Ｒ）も「折り合いに気をつけたい」（○）。ステップアイ（８Ｒ）は「堅実に走ってくれる」（○）。

《杉浦 健太》

２１勝。サンライズウェーヴ（１１Ｒ）に好感触。「転入戦で見せ場を作った」（◎）。リトルガールブルー（３Ｒ）も「強かった２走前のイメージで乗る」（◎）。コンプレックス（４Ｒ）は「どんなレースでもできる。前、前で」（○）。キュールエライジン（６Ｒ）も「ゲートを五分に出れば」（○）。

《小谷 哲平》

１８勝。アウセンザイター（５Ｒ）で勝利を意識。「二の脚の速さでハナを奪えたのは自信になった」（◎）。アーウイン（１Ｒ）も「競られることなく逃げることができれば」（◎）。ララヴァニーユ（４Ｒ）は「外枠はいい」（○）。ハンバーグハマー（６Ｒ）も「時計的にも上位。ゲートを気をつけたい」（○）。セファイドループ（１２Ｒ）は「走ったこともある距離だが、最後まで持つかがカギ」（○）。メイショウシブキ（３Ｒ）は「クラスが上がったので、そう簡単にはいかないかも…」（△）。

《笹田 知宏》

１４勝。アジムット（９Ｒ）に気合。「スムーズなレースができれば」（◎）。モズアカトンボ（１２Ｒ）も「発馬がスムーズなら差はない」（◎）。タガノウィリアム（１１Ｒ）は「状態はいい。５８キロを背負って久々の中距離戦がどう出るか」（○）。ポッドヘイロー（６Ｒ）も「（勝つためには）もうワンパンチほしい」（○）。

《川原 正一》

１０勝。ディアナゼロス（５Ｒ）に手応え。「外枠はいい。うまく流れに乗って」（◎）。エイシンエラン（１０Ｒ）は「外枠は好材料」（○）。グランロゼ（２Ｒ）も「降級してどうか」（○）。

《土方 颯太》

１勝加算で１０勝。エーデルリッター（９Ｒ）に前進を見込む。「ようやく適距離を走ることができる」（◎）。ミステリアスレディ（６Ｒ）も「状態はよくなっている」（◎）。

《大山 真吾》

１勝を加え９勝。スナークサンダー（１０Ｒ）に自信。「自分のレースができれば」（◎）。

《新庄 海誠》

７勝。お薦めはガミラスラバウル（９Ｒ）。「最後はいい脚を使う。展開が向けば」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触