◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

１７年大会以来２度目の優勝を狙う米国と、決勝初進出で初優勝を期すベネズエラによる決勝の前にセレモニーが行われた。米国は主将Ａ・ジャッジ外野手が国旗を持って先頭で登場し、球場に詰めかけたファンからは大歓声がわき起こった。

米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、過去５大会で優勝したのは１度だけで、雪辱に燃えている。主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸を担う。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら爆発力は圧倒的だ。

一方、初優勝を目指すベネズエラも強力打線だ。１８年に新人王、２３年にＭＶＰを大谷とそろって受賞したアクーニャが１番打者として牽引。２２〜２４年に３年連続首位打者を獲得したアラエスら実力者がそろう。１次ラウンドを２位で突破し、準々決勝では前回王者の日本に勝利。２年連続でゴールドグラブ賞に輝いている守備の名手・アブレイユが、決勝の特大３ランを放つなど、３本のアーチで８得点し侍投手陣を粉砕していた。準決勝でも実力を発揮。勢いに乗っていたイタリアを撃破した。