インスタグラムを共同投稿

米大リーグ、パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が日本時間18日、自身のインスタグラムを更新。日本の大手飲料メーカー「伊藤園」との共同投稿で「日本と緑茶が大好きだ」などとつづり、実際にお茶を飲んで「オイシイ！」とウインクした。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をきっかけにコラボレーションが実現。同社から今後、「お〜いお茶」1年分が提供されるという。

タティスJr.と共同で投稿したのは、「伊藤園」の公式アカウントと同社北米法人のアカウント。「連絡をしてくれてありがとうございます、伊藤園。これを見てくれ。本当に美味しいよ。オイシイ！ 日本と緑茶が大好きだ」とタティスJr.。動画内では同社製品の飲み比べもしている。

伊藤園はWBCのオフィシャルグローバルパートナー。1次ラウンド試合後の記者会見でタティスJr.が壇上の「お〜いお茶」を手にして「Call Me」と発言。同社へ「恩を売ったぞ」とばかりに、左手を耳に当てる“電話ポーズ”でCM起用を訴えるジョークを見せるシーンも。その後、「お〜いお茶くん【公式】」Xも反応する事態となっていた。

同社によると、これがきっかけでコラボレーションが実現。18日に各SNSで公開された。今後、お〜いお茶を1年分提供する予定だという。同社は大谷翔平（ドジャース）とグローバルアンバサダー契約を締結していることでも知られる。

ドミニカ共和国は準決勝で米国に敗れ、世界一には届かなかった。それでもタティスは6試合で打率.400、2本塁打、11打点と活躍。メジャーを代表するスターとして、存在感を放っていた。



（THE ANSWER編集部）