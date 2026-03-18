【ＷＢＣ】最強軍団・米国の世界一奪還か、初決勝・ベネズエラの悲願か 運命の決勝戦がプレーボール
◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）
１７年大会以来２度目の優勝を狙う米国と、決勝初進出で初優勝を期すベネズエラによる一戦がプレーボールした。
侍ジャパンが初めて準々決勝で敗退した第６回ＷＢＣ。優勝候補本命の米国と、侍ジャパンをベスト８で沈めたベネズエラの激突となった。米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）が先発マウンドへ。ベネズエラはＭＬＢ通算９４勝左腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が先発する。
３大会連続の決勝進出となった米国は、ベネズエラとのＷＢＣでの対戦成績は、３勝２敗で、直近では前回大会の２３年に準々決勝で破っている。ロースター全員が大リーガーの最強軍団は、この日も２番にハーパー、３番にジャッジ、４番にシュワバー、５番にブレグマンと強力なラインアップとなっている。
米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、過去５大会で優勝したのは１度だけで、雪辱に燃えている。主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸を担う。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら爆発力は圧倒的だ。
以下、両チームのスタメン。
【ベネズエラ】
１番・右翼 アクーニャ（ブレーブス）
２番・三塁 ガルシア（ロイヤルズ）
３番・一塁 アラエス（ジャイアンツ）
４番・ＤＨ Ｅ・スアレス（レッズ）
５番・二塁 トーレス（タイガース）
６番・遊撃 トーバー（ロッキーズ）
７番・左翼 アブレイユ（レッドソックス）
８番・捕手 ペレス（ロイヤルズ）
９番・中堅 チョウリオ（ブルワーズ）
投手 ロドリゲス（ダイヤモンドバックス）
【米国】
１番・遊撃 ウィット（ロイヤルズ）
２番・一塁 ハーパー（フィリーズ）
３番・右翼 ジャッジ（ヤンキース）
４番・ＤＨ シュワバー（フィリーズ）
５番・三塁 ブレグマン（カブス）
６番・左翼 アンソニー（レッドソックス）
７番・捕手 スミス（ドジャース）
８番・二塁 チュラング（ブルワーズ）
９番・中堅 バクストン（ツインズ）
投手 マクリーン（メッツ）