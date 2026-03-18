◆ＷＢＣ 決勝 米国―ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

１７年大会以来２度目の優勝を狙う米国と、決勝初進出で初優勝を期すベネズエラによる一戦がプレーボールした。

侍ジャパンが初めて準々決勝で敗退した第６回ＷＢＣ。優勝候補本命の米国と、侍ジャパンをベスト８で沈めたベネズエラの激突となった。米国は昨季メジャーデビューした有望株のマクリーン（メッツ）が先発マウンドへ。ベネズエラはＭＬＢ通算９４勝左腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が先発する。

３大会連続の決勝進出となった米国は、ベネズエラとのＷＢＣでの対戦成績は、３勝２敗で、直近では前回大会の２３年に準々決勝で破っている。ロースター全員が大リーガーの最強軍団は、この日も２番にハーパー、３番にジャッジ、４番にシュワバー、５番にブレグマンと強力なラインアップとなっている。

米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、過去５大会で優勝したのは１度だけで、雪辱に燃えている。主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸を担う。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら爆発力は圧倒的だ。

以下、両チームのスタメン。

【ベネズエラ】

１番・右翼 アクーニャ（ブレーブス）

２番・三塁 ガルシア（ロイヤルズ）

３番・一塁 アラエス（ジャイアンツ）

４番・ＤＨ Ｅ・スアレス（レッズ）

５番・二塁 トーレス（タイガース）

６番・遊撃 トーバー（ロッキーズ）

７番・左翼 アブレイユ（レッドソックス）

８番・捕手 ペレス（ロイヤルズ）

９番・中堅 チョウリオ（ブルワーズ）

投手 ロドリゲス（ダイヤモンドバックス）

【米国】

１番・遊撃 ウィット（ロイヤルズ）

２番・一塁 ハーパー（フィリーズ）

３番・右翼 ジャッジ（ヤンキース）

４番・ＤＨ シュワバー（フィリーズ）

５番・三塁 ブレグマン（カブス）

６番・左翼 アンソニー（レッドソックス）

７番・捕手 スミス（ドジャース）

８番・二塁 チュラング（ブルワーズ）

９番・中堅 バクストン（ツインズ）

投手 マクリーン（メッツ）