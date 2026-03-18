【ライバル企業の生涯給与】

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ホルムズ海峡の最も狭いところは33〜34キロ。案外広いと思うかもしれませんが、原油などを運ぶタンカーは、海の深度や航路の安全上の問題により片側3キロほどの幅で通行しています。往路と復路の間には衝突を避けるための緩衝地帯（3キロ）があります。

イラン戦争でホルムズ海峡は事実上閉鎖されました。狭い航路をタンカーは通過します。安全に通れなければ原油価格の高騰は続くでしょう。ガソリンの高止まりも心配です。

今回は、国内石油元売り大手の「ENEOSホールディングス（HD）」と「出光興産」の社員待遇を比較してみます。

ENEOSHDのルーツは1888（明治21）年に創立した日本石油会社（後の日本石油）。新日本石油、新日鉱グループ、東燃ゼネラルグループなどが経営統合し、2020年に現在の体制となりました。国内最大級の製油所・ターミナルと全国約1万カ所規模のサービスステーション網を持つ総合エネルギーグループです。

出光興産は1911年創業の老舗エネルギー企業。国内外で石油精製・販売、潤滑油、石油化学、石油・天然ガスの資源開発などを展開しています。昭和シェル石油との経営統合により国内有数の元売りとなり、近年は太陽光・風力・バイオマスなどの再生可能エネルギー、電力事業など多角化を進めています。

業績はどうでしょうか。

2025年3月期（連結）で比較してみます。売上高はENEOSHDが12兆3225億円、出光興産が9兆1902億円。営業利益は1061億円と1622億円、純利益は2261億円と1041億円です。

有価証券報告書によると、社員の平均年収はENEOSHDが1068万6000円、出光興産が993万6000円。役員報酬は1人あたり平均で2640万円と4260万円となっています。

生涯給与はこうです。

▼ENEOSHD…3億6500万円

▼出光興産…3億5400万円

年代別の推定年収は、30歳時はENEOSHDが715万円、出光興産が693万円。40歳時は973万円と944万円、50歳時は1223万円と1185万円です。

両社の社員がこの収入に応じた平均的な支出を続けた場合、65歳時の推定資産（貯蓄可能額）はENEOSHD9530万円、出光興産9225万円となっています。85歳時は3074万円と2895万円。どちらも安定した老後が待っていそうです。

（データ提供「Milize」=https://milize.co.jp）