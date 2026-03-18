最近、中国の食品加工業者が過酸化水素で鶏もみじ（鶏足）を漂白し、不衛生な環境で加工していた事実が摘発され、衛生問題が浮上する中、韓国の食品医薬品安全処は該当製品の国内への輸入事例はないと17日、公式に確認した。

食品医薬品安全処は前日、中国国営の中央テレビ（CCTV）の消費者告発番組『3・15晩会』で報じられた中国産の漂白鶏もみじおよびこれを原料とする加工品について、国内への流入の有無を確認した。その結果、輸入された事例はないと発表した。

食品医薬品安全処によると、鶏もみじを含む畜産物は輸入衛生評価を経て輸入が許可された品目のみ国内への輸入が可能だ。また、輸入申告に先立ち、食品医薬品安全処に海外作業場として登録されていなければならない。

中国産の生鶏もみじの場合、関連規定により輸入が許可されていない品目に分類されており、国内に輸入できない。現在、中国産鶏肉のうち国内への輸入が許可されている品目は、加熱処理された家禽肉加工品に限られている。

食品医薬品安全処は「今後も国内に輸入される食品の安全を綿密に点検し、国民の安心のため最善を尽くす」と明らかにした。

これに先立ち、中国メディアは一部の現地食品加工業者が鶏もみじをより白く見せるため、禁止された過酸化水素で漂白処理していたと報じた。問題の鶏もみじは不衛生な環境で加工・調理された後、過酸化水素に浸して色を白くする方法で処理されていたとされる。