「ムネの逆方向へのパワーが炸裂」…“メジャー1号”に地元メディアも歓喜　背番号「5」は確信歩き

村上はオープン戦で逆方向への本塁打を放った(C)産経新聞社

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間3月17日、アスレチックスとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場し、5回の第3打席に左中間へのソロ本塁打を放った。

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野球日本代表「侍ジャパン」のメンバーとしてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では準々決勝で敗退。16日にキャンプに再合流し、復帰初打席で持ち味の逆方向への一発が飛び出した。

ホワイトソックスの地元メディア『Chicago Sports Network』のチャック・ガーフィーン氏も、自身のXで「WBC復帰初戦、ムネタカ・ムラカミがオープン戦でホワイトソックス移籍後初となるホームランを放った。ムネの逆方向へのパワーが炸裂している」と綴っている。

村上はこの日、初回の第1打席は投ゴロ、3回の第2打席は中飛、7回の第4打席は二ゴロに倒れ、“メジャー1号”となる本塁打を含め、4打数1安打1打点の成績だった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]