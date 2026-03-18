「漫画すぎてかわいい」“令和の峰不二子”、ぴちぴちウエア姿でミニスカ美脚を披露！ 「AIを超えた」
「漫画すぎてかわいい」“令和の峰不二子”、ぴちぴちウエア姿でミニスカ美脚を披露！ 「AIを超えた」
インフルエンサー、モデルとして活動中の阿部なつきさんは3月16日、自身のInstagramを更新。美しい脚が見えた姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】「AIを超えた」
「絶対にプレーに集中出来ない」阿部さんは「有明でピックルボールしたよ〜」とつづり、6枚の写真を投稿。水色のリブニットのトップスに白いプリーツスカートを合わせたスポーティーなコーディネートです。美しい脚やデコルテが見えており、スタイルの良さが際立っています。
この投稿には「漫画すぎてかわいい」「AIを超えた」「唯一無二の美人」「美脚でスタイル抜群ですね」「ポニーテールは反則」「絶対にプレーに集中出来ない」などの声が寄せられました。
動画も公開17日には、同じコーディネート姿での動画も公開した阿部さん。無邪気な笑みを浮かべる姿がとてもかわいらしいです。ファンからは「スタイルが神」「美脚の女神降臨」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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