「VIBY」プレデビュー曲「恋におちたら」MV公開 BTS、TXTを発掘したキム・ミジョン氏がプロデュース
BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第一弾ボーイズグループ・VIBY（バイビー）のプレデビュー曲「恋におちたら」が配信リリース＆MV公開された。
【動画】VIBYプレデビュー曲「恋におちたら」MV
VIBYは、キム・ミジョン氏が発掘・育成含むプロデュースを行う、全員10代の日本人による5人組ボーイズグループ。グループ名は「次世代の青春の象徴となるように」という願いを込め、Voyage Into Bright Youth（輝く青春の旅路）の頭文字からVIBYと名付けられた。
そんなVIBYのプレデビュー曲は、Crystal Kayが2005年にリリースした平成の名曲「恋におちたら」。Groove Popを基盤に新たに構築したトラックに乗せてリメイクしている。
楽曲と同時に公開されたMVでは、岩井俊二監督のファンでもあったキム・ミジョン氏が、VIBY初のMVを岩井俊二監督ならではの映像美で表現したいという熱烈オファーにより実現。また、VIBYの意味が「Voyage Into Bright Youth」であることから、“旅”をテーマにし、それぞれの道を歩んできた5人が集まり、ここから、VIBYとして歩き出す様子が描かれている。
各メンバーの地元を巡り、メンバーの原点を見せながら、東京を象徴する場所での撮影も取り入れることで、デビュー直前の期待感、これから広がっていくであろう輝かしい未来を想起させる映像に仕上がっている。VIBYの初々しい姿に岩井監督ならではの映像美が合わさった世界観も見どころとなっている。
【動画】VIBYプレデビュー曲「恋におちたら」MV
VIBYは、キム・ミジョン氏が発掘・育成含むプロデュースを行う、全員10代の日本人による5人組ボーイズグループ。グループ名は「次世代の青春の象徴となるように」という願いを込め、Voyage Into Bright Youth（輝く青春の旅路）の頭文字からVIBYと名付けられた。
楽曲と同時に公開されたMVでは、岩井俊二監督のファンでもあったキム・ミジョン氏が、VIBY初のMVを岩井俊二監督ならではの映像美で表現したいという熱烈オファーにより実現。また、VIBYの意味が「Voyage Into Bright Youth」であることから、“旅”をテーマにし、それぞれの道を歩んできた5人が集まり、ここから、VIBYとして歩き出す様子が描かれている。
各メンバーの地元を巡り、メンバーの原点を見せながら、東京を象徴する場所での撮影も取り入れることで、デビュー直前の期待感、これから広がっていくであろう輝かしい未来を想起させる映像に仕上がっている。VIBYの初々しい姿に岩井監督ならではの映像美が合わさった世界観も見どころとなっている。