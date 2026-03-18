「所帯じみててちょっと嫌かも」と感じてしまう彼女の行動５パターン
大好きな彼氏の前では、いつでも「イイ女」でいたいもの。日常の何気ない行動のせいで、「こいつ、ちょっとおばちゃんっぽい…」と思われているとしたら、すぐにでも改めたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『所帯じみててちょっと嫌かも』と感じてしまう彼女の行動」をご紹介します。
【１】ちまちまとお店のポイントを集める
「ポイントを貯めるとお得なのはわかりますが、必死過ぎると引きます」（10代男性）など、ポイント集めに血眼になり、「所帯じみてて嫌かも」と思われてしまうパターンです。「お得であること」を意識するのは悪いことではありませんが、そのために血眼になるとケチな印象を与えてしまうので、加減に気を付けましょう。
【２】どこへ行くにも大荷物すぎる
「たった一泊の旅行なのに、爪切りにミニ鋏、便座カバーまで持参って、おばちゃんかよ！って感じ」（20代男性）など、あれもこれもと荷物を詰め込みすぎて、「所帯じみてて嫌かも」と思われてしまうパターンです。「もしかしたら使うかも」と先回りして、いろいろ持ち歩きたくなってしまう人は、「本当に必要か」を自問する癖を付けましょう。
【３】ホテルのアメニティグッズを根こそぎ持って帰る
「カフェのシュガーや紙おしぼりも見掛けたら持ち帰るのが基本。節約の一環だとしても見苦しいです」（20代男性）など、「タダのものはもらわないと損！」というスタンスのせいで、「所帯じみてて嫌かも」と思われてしまうパターンです。「ご自由にお使いください」と書かれていたとしても、スマートな行為ではないので、グッと我慢したいところです。
【４】近所ならノーメイクに部屋着で出掛けてしまう
「緊張感のない格好には、ちょっとがっかりする」（20代男性）など、身なりに気を使わなさ過ぎて、「所帯じみてて嫌かも」と思われてしまうパターンです。自分の彼女にはいつも身ぎれいでいてほしいと考える男性が大半なので、近所に出掛けるだけだとしても、人前に出ても恥ずかしくない程度の薄化粧を施したほうがよさそうです。
【５】輪ゴムを手首に巻き付ける
「どんなにおしゃれに着飾っていても、手首に輪ゴムを見つけた時点でガッカリ度が増す」（20代男性）など、うっかり手首に輪ゴムを巻き付けたせいで、「所帯じみてて嫌かも」と思われてしまうパターンです。深く考えずに、輪ゴムがあるとなんとなく手首に巻いてしまうという人は、すぐにでもやめたほうがいいでしょう。
一つでも思い当たるものがあった人は、すぐにでも改めましょう。（紺野竜平）
【１】ちまちまとお店のポイントを集める
「ポイントを貯めるとお得なのはわかりますが、必死過ぎると引きます」（10代男性）など、ポイント集めに血眼になり、「所帯じみてて嫌かも」と思われてしまうパターンです。「お得であること」を意識するのは悪いことではありませんが、そのために血眼になるとケチな印象を与えてしまうので、加減に気を付けましょう。
「たった一泊の旅行なのに、爪切りにミニ鋏、便座カバーまで持参って、おばちゃんかよ！って感じ」（20代男性）など、あれもこれもと荷物を詰め込みすぎて、「所帯じみてて嫌かも」と思われてしまうパターンです。「もしかしたら使うかも」と先回りして、いろいろ持ち歩きたくなってしまう人は、「本当に必要か」を自問する癖を付けましょう。
【３】ホテルのアメニティグッズを根こそぎ持って帰る
「カフェのシュガーや紙おしぼりも見掛けたら持ち帰るのが基本。節約の一環だとしても見苦しいです」（20代男性）など、「タダのものはもらわないと損！」というスタンスのせいで、「所帯じみてて嫌かも」と思われてしまうパターンです。「ご自由にお使いください」と書かれていたとしても、スマートな行為ではないので、グッと我慢したいところです。
【４】近所ならノーメイクに部屋着で出掛けてしまう
「緊張感のない格好には、ちょっとがっかりする」（20代男性）など、身なりに気を使わなさ過ぎて、「所帯じみてて嫌かも」と思われてしまうパターンです。自分の彼女にはいつも身ぎれいでいてほしいと考える男性が大半なので、近所に出掛けるだけだとしても、人前に出ても恥ずかしくない程度の薄化粧を施したほうがよさそうです。
【５】輪ゴムを手首に巻き付ける
「どんなにおしゃれに着飾っていても、手首に輪ゴムを見つけた時点でガッカリ度が増す」（20代男性）など、うっかり手首に輪ゴムを巻き付けたせいで、「所帯じみてて嫌かも」と思われてしまうパターンです。深く考えずに、輪ゴムがあるとなんとなく手首に巻いてしまうという人は、すぐにでもやめたほうがいいでしょう。
一つでも思い当たるものがあった人は、すぐにでも改めましょう。（紺野竜平）