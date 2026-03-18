「宮城県だけの地震だと思っていた」大震災で痛感した“情報がないことへの恐怖”。体験した漫画家に聞く＜漫画＞
15年前、宮城県利府町で東日本大震災の被災を経験した漫画家・アベナオミさん。コミックエッセイ『今日、地震がおきたら』（KADOKAWA）では、「在宅避難（自宅で生活を継続する避難方法）」をしていたといいます。
断水や停電が続く中、外出もままならない在宅避難生活では、情報が入ってこないことへの恐怖も大きかったのだそう。給水所や人の集まる場所での口コミが、重要な情報源になっていました。
子育て世帯ならではの備えのポイントや、家の中のセーフティスペースの作り方など、すぐに実践できる防災のヒントを、アベさんに教えてもらいました。
※東日本大震災の被災体験を描いた漫画を紹介しています。地震や津波を想起する文章・イラストがありますのであらかじめご留意ください
※本記事は全3回のうちの3本目です
◆情報が入らない恐怖、「宮城県だけの地震だと思っていた」
――震災後の数日は、電気が止まってテレビや携帯電話が使えず、情報が入らなかったそうですね。
アベナオミさん（以下、アベ）：自分たちが何も知らないことへの恐怖がすごかったです。ラジオで「津波が押し寄せました」と聞いても、どんな状況かわからない。そのため当日の夜は、宮城県だけの地震だと思っていました。
在宅避難だったため、余計に情報が入りづらかったのかもしれません。治安の悪化などさまざまな不安があったので極力外出も控えていました。そういう状況の人が多かったのか、給水所など人の集まる場所では、知らない人同士で話し始めることがよくありました。「あそこまで電気が復旧したらしい」とか「物資を配っているのを見たよ」と、周りの会話から情報が入ってくるので、「まるでラジオみたい」と感じていました。
――災害時には、やはり地域のコミュニティーは大切なのでしょうか。
アベ：私自身は、地域の方との交流ができる方はしてもいいと思いますが、ストレスに感じる方は無理しなくてもいいと思います。今の時代は、個人情報を明かすことでいろいろなリスクもありますから。実際、人が集まるところではいいこともありましたが、大人が本気で喧嘩をする場面も見ました……。順番を抜かしたとか、些細なことから揉め事が起こるくらい、皆ピリピリしているしストレスフルな状況がありました。
交流が苦手な方は、自分で自分の命を守るため、自宅の備えをしっかりと固めていただければいいと思います。
◆備えるべきは「水・火・災害用トイレ」
――子育て世帯が、災害時に特に備えたほうがいいことはありますか？
アベ：乳幼児だったら、お出かけする時に携帯する、ミルクやおむつ、お尻拭きなどの基本のお世話セットの延長線上で備えていただくといいと思います。
トイレトレーニング中の子も、災害時には排泄がうまくできなくなることがあるので、おむつは余分にあった方がいいかもしれません。また、ある程度大きい子だと「暇な時間」が敵になるので、風船なんかがあると意外と楽しく遊べたりします。
小中学生になると、ストレスを感じていても我慢をする子が多いので、メンタルケアが大切になってくると思います。お友達との連絡手段を確保してあげたり、ゲームをするための充電器なども大切な準備だと思います。
――防災の備えのポイントを教えてください。
アベ：私がおすすめする防災グッズは、水、火、災害用トイレの3つだけです。
日本列島は縦に長いので、救援物資が届くのに最低でも3日間はかかると思います。行政機関も3日はパニック状態だと思うので、その間は自宅でしのげるよう準備してください。余力があれば、1週間、1日1〜2食食べられる量があるといいですね。
断水や停電が続く中、外出もままならない在宅避難生活では、情報が入ってこないことへの恐怖も大きかったのだそう。給水所や人の集まる場所での口コミが、重要な情報源になっていました。
※東日本大震災の被災体験を描いた漫画を紹介しています。地震や津波を想起する文章・イラストがありますのであらかじめご留意ください
※本記事は全3回のうちの3本目です
◆情報が入らない恐怖、「宮城県だけの地震だと思っていた」
――震災後の数日は、電気が止まってテレビや携帯電話が使えず、情報が入らなかったそうですね。
アベナオミさん（以下、アベ）：自分たちが何も知らないことへの恐怖がすごかったです。ラジオで「津波が押し寄せました」と聞いても、どんな状況かわからない。そのため当日の夜は、宮城県だけの地震だと思っていました。
在宅避難だったため、余計に情報が入りづらかったのかもしれません。治安の悪化などさまざまな不安があったので極力外出も控えていました。そういう状況の人が多かったのか、給水所など人の集まる場所では、知らない人同士で話し始めることがよくありました。「あそこまで電気が復旧したらしい」とか「物資を配っているのを見たよ」と、周りの会話から情報が入ってくるので、「まるでラジオみたい」と感じていました。
――災害時には、やはり地域のコミュニティーは大切なのでしょうか。
アベ：私自身は、地域の方との交流ができる方はしてもいいと思いますが、ストレスに感じる方は無理しなくてもいいと思います。今の時代は、個人情報を明かすことでいろいろなリスクもありますから。実際、人が集まるところではいいこともありましたが、大人が本気で喧嘩をする場面も見ました……。順番を抜かしたとか、些細なことから揉め事が起こるくらい、皆ピリピリしているしストレスフルな状況がありました。
交流が苦手な方は、自分で自分の命を守るため、自宅の備えをしっかりと固めていただければいいと思います。
◆備えるべきは「水・火・災害用トイレ」
――子育て世帯が、災害時に特に備えたほうがいいことはありますか？
アベ：乳幼児だったら、お出かけする時に携帯する、ミルクやおむつ、お尻拭きなどの基本のお世話セットの延長線上で備えていただくといいと思います。
トイレトレーニング中の子も、災害時には排泄がうまくできなくなることがあるので、おむつは余分にあった方がいいかもしれません。また、ある程度大きい子だと「暇な時間」が敵になるので、風船なんかがあると意外と楽しく遊べたりします。
小中学生になると、ストレスを感じていても我慢をする子が多いので、メンタルケアが大切になってくると思います。お友達との連絡手段を確保してあげたり、ゲームをするための充電器なども大切な準備だと思います。
――防災の備えのポイントを教えてください。
アベ：私がおすすめする防災グッズは、水、火、災害用トイレの3つだけです。
日本列島は縦に長いので、救援物資が届くのに最低でも3日間はかかると思います。行政機関も3日はパニック状態だと思うので、その間は自宅でしのげるよう準備してください。余力があれば、1週間、1日1〜2食食べられる量があるといいですね。