「宮城県だけの地震だと思っていた」大震災で痛感した“情報がないことへの恐怖”。体験した漫画家に聞く＜漫画＞

「宮城県だけの地震だと思っていた」大震災で痛感した“情報がないことへの恐怖”。体験した漫画家に聞く＜漫画＞