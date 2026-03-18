たった10分で飛距離が伸びる！韓国発AI搭載のトレーニングマシンが話題

株式会社ゴルフナビは、韓国RONFIC社と日本国内の総販売代理店契約を締結し、AI搭載ゴルフトレーニングマシン「RONFIC MINIPLUS（ロンフィック ミニプラス）」の国内展開を本格的に開始しました。

AI搭載ゴルフトレーニングマシン「RONFIC MINIPLUS」国内展開へ

RONFIC MINIPLUSは、等速性（Isokinetic）をベースにした“スマートプーリー”として、筋機能の測定・評価と、目的に応じた運動設定を行える点が特徴のマシーンです。

トレーニングモードは、等速性／伸張性（Eccentric）／弾性（Spring）／水抵抗（Damping）／バイブレーション（Vibration）の5種類が用意。ケーブル長4mにより、スイングに近い軌道でのトレーニングにも対応するとしています。

さらに体幹の安定度や左右差、使用前後の比較、ドライバー／アイアンの飛距離・スイングスピードなどを自動測定・記録でき、練習効果を“数値化”して把握しやすい。

製品概要

製品名：RONFIC MINIPLUS（ロンフィック ミニプラス）

サイズ：142.5×74.7×210cm

重量：240kg

駆動方式：モータードライブ（非ウェイト型）

保証：1年間

UI・マニュアル・サポート：すべて日本語対応

対象：初心者～プロまで対応。ジム、ゴルフ施設、法人導入も可能。

いかがでしたか？ 飛距離アップやスイング改善につなげるトレーニング機器・RONFIC MINIPLUS。身体の使い方をデータで可視化しながら整えるアプローチは、これまでの練習に新しい視点を与えてくれそうです。