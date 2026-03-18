星野源、火曜『ANN』担当する山口一郎にエール「ぜひ頑張っていただきたい」 体調面での気遣いも
星野源が、17日深夜放送のニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』（毎週火曜 深1：00）に出演。3月31日をもって、10年の歴史に幕を閉じる同番組だが、4月から同枠を担当するサカナクション・山口一郎について言及する一幕があった。
【動画】サカナクション山口一郎、ANN新パーソナリティ就任でユーモア全開トーク
星野は、リスナーから会見時に山口が「星野さんがどう思っているのか？」と話していたことが伝えられると「一郎さんになったと聞きました。一郎さんも会見で言っていたっぽいんだけど『なかなか疎遠で…』って、そうなんですよ。特に理由はないんですけど、なんかたまたま連絡取っていないですね。なんだっけな」とコメント。
続けて「（2019年公開の）『引っ越し大名！』っていう映画を撮っている時に、居酒屋のセットがあって、そこに『サケノサカナ』って書いてあって。一郎さんと2人で『サケノサカナ』って番組をやっていたことがあって、それの写真を送って以来じゃないかな？でも、別に何かがあったわけではなく、なんとなく連絡を取らないまま、10年までは経ってないんだけど。どう思っているのかな？なにもないっていうとあれだけど、なんか…いや…なんか、あっ1個あるね」と切り出した。
その上で「『オールナイトニッポン』、ほかのラジオもそうかもしれないんですけど、一郎さんもたぶんひとり（で放送）するじゃないですか？それで、会話をする相手がいると、また全然違うと思うんですよ。だけど、ひとりしゃべり、あと『オールナイトニッポン』1部って、健康に悪いです（笑）。心と体には全然よくない（笑）。これは僕が身を持って保証できる。だから、ちょっと心配です。生でやらないといけない番組なので、アーティストが30分から1時間の番組を持つっていうのとは違うので、健康がちょっと心配かな。同い年なんで、例えば20代のミュージシャンがなりますとかじゃないから。僕も始まったのが35〜36なので。ここからはじまるのは大変かもしれないんですけど、ぜひ頑張っていただきたいという思いでございます」とエールを送っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【動画】サカナクション山口一郎、ANN新パーソナリティ就任でユーモア全開トーク
星野は、リスナーから会見時に山口が「星野さんがどう思っているのか？」と話していたことが伝えられると「一郎さんになったと聞きました。一郎さんも会見で言っていたっぽいんだけど『なかなか疎遠で…』って、そうなんですよ。特に理由はないんですけど、なんかたまたま連絡取っていないですね。なんだっけな」とコメント。
その上で「『オールナイトニッポン』、ほかのラジオもそうかもしれないんですけど、一郎さんもたぶんひとり（で放送）するじゃないですか？それで、会話をする相手がいると、また全然違うと思うんですよ。だけど、ひとりしゃべり、あと『オールナイトニッポン』1部って、健康に悪いです（笑）。心と体には全然よくない（笑）。これは僕が身を持って保証できる。だから、ちょっと心配です。生でやらないといけない番組なので、アーティストが30分から1時間の番組を持つっていうのとは違うので、健康がちょっと心配かな。同い年なんで、例えば20代のミュージシャンがなりますとかじゃないから。僕も始まったのが35〜36なので。ここからはじまるのは大変かもしれないんですけど、ぜひ頑張っていただきたいという思いでございます」とエールを送っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。