「第９８回選抜高校野球大会」（１９日開幕・甲子園）に、崇徳が３３年ぶりに出場する。同校のＯＢで広島やダイエー（現ソフトバンク）で活躍した小川達明氏（６７）が、デイリースポーツの取材に応じ、母校にエールを送った。小川氏はセンバツ優勝を果たした１９７６年に「３番・中堅手」として出場した。今大会の崇徳は、第１日の第３試合で、八戸学院光星（青森）と対戦する。

選抜出場が決まったとき、本当にうれしかったし、よくやってくれたと思いました。何年も「崇徳は強い」と言われながら、甲子園にはずっと手が届かなかった。３年前くらいまで、母校のコーチをしていたり、昨年まで私がやっていた野球教室の生徒がメンバーに入っていたりします。喜びはひとしおです。

去年夏の広島大会、広陵との決勝で九回に同点に追い付かれ敗れました。あの試合を見終えて、野球の神様が試練を与えたんだと思いました。

その試練を乗り越えたチームは、たくましくなりました。エースの徳丸君は本当に良い投手です。制球力があって、１試合を投げきれるスタミナも十分。何より度胸が良い。甲子園で全国の強豪に勝つためには、強気の姿勢が必要。気後れすることなく、腕を振ってくれるでしょう。

私は１９７６年のセンバツに出場しました。今は崇徳を「そうとく」と読んでもらえますが、当時は正しく読んでもらえませんでした。何度「すとく」と言われたことか。今大会の出場は、改めて崇徳の名前を全国に知ってもらう絶好のチャンスです。

初めて甲子園のグラウンドに入ったとき、広さに加え、何よりそのにおいを今でもはっきりと覚えています。黒土と緑がきれいな芝生が、独特の香りを醸し出していました。プロとなり、再び甲子園でプレーしました。でも１８歳の時に感じたにおいとは別物でした。高校生にとって甲子園に出ることは特別なんです。

７６年のセンバツで私たちは優勝しました。個々に力があり、それぞれが良い結果を出せば、チームとして強い。特にセンターラインがしっかりしていた。エースは黒田（元ヤクルト）、捕手は応武（元早大監督）。応武は盗塁をされたことがほとんどなかった。遊撃には山崎（元広島）がいた。守備は本当に堅かった。攻撃は機動力が武器でした。

甲子園に出場する学校は、どこも強敵です。良い投手と対戦すれば、連打は難しい。今大会でも隙を突いた走塁や、安打が出なくても得点を奪う攻撃をしてもらいたいと思います。

今チームは昨秋に明治神宮大会に出場しています。惜しくも初戦で花巻東に１−３で敗れましたが、全国の強豪相手と互角に戦った経験は、今大会に必ず生きると思います。

緊張はします。でも、試合が進めば、その糸はほどけます。崇徳はチーム力があります。結果は後からついてくるので、目の前のプレーに全力投球することが大事です。

今回はテレビで声援を送ります。甲子園での勝利は、私たちが出た７６年の夏の甲子園以降、遠ざかっています。その年月は５０年にもなりました。誰もが初めての甲子園。勝敗を気にせず、悔いのないように戦ってほしい。そうすれば結果はついてきます。私もしっかりと応援します。（崇徳ＯＢ・元広島外野手）

◇小川達明（おがわ・たつあき）１９５８年１２月２７日生まれ。広島市出身。外野手。右投げ右打ち。崇徳３年時の１９７６年センバツで優勝。チームメートには黒田真二、応武篤良、山崎隆造らがいた。同年のドラフトで広島から５位指名を受ける。広島では１３年間プレーし、８９年オフに金銭トレードでダイエー（現ソフトバンク）に移籍。９０年に現役を引退した。ＮＰＢ通算５４８試合に出場、１１３安打、打率・２５２、１５本塁打、７９打点、９盗塁。