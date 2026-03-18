＜ハッピーセット＞3月20日（金）からは「ドラえもん」第1弾は「水のふしぎ」おもちゃ3種類
今年もマクドナルドのハッピーセットに、子どもたちに大人気の「ドラえもん」が登場します。
今回のおもちゃは、公開中の映画『新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにしたもの。映画に登場する「水中バギー」や、ひみつ道具の「オイシーン貝」「カメレオンぼうし」などがモチーフのおもちゃがラインアップ！ ドラえもんたちの冒険をイメージしながら遊べる内容になっています。
ハッピーセット®「ドラえもん」第1弾：3月20日（金）〜3月26日（木）
【おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー】
映画に登場するひみつ道具「オイシーン貝」をモチーフにしたおもちゃ。水の中に入れて持ち上げると、下からシャワーのように水が出ます。貝殻の穴を指で押さえると水が止まり、離すとまた流れるしかけで、水の不思議な動きを楽しめますよ。
【みんなでとびだせ！ドラえもんのウォータースライダー】
ドラえもんたちが乗ったパーツを滑らせて遊ぶウォータースライダーのおもちゃです。滑り台の上から水を注ぐとよく滑り、角度を変えて遊ぶこともできます。水がなくても遊べるので、いろいろな遊び方が楽しめそう！
【くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー】
映画に登場する「水中バギー」にドラえもんが乗った、バギーカーのおもちゃ。ドラえもんの首の向きを左右や正面に変えると、進む方向が変わります。どちらへ進むか考えながら遊べる、手転がしタイプのおもちゃです。
第2弾・第3弾もお楽しみに！
第2弾は3月27日（金）から4月2日（木）まで。第1弾とは違ったおもちゃが3種類登場します。
さらに第3弾は4月3日（金）からスタート。第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
水遊びやお風呂の時間を、楽しい遊びの時間に変えてくれそうな今回のハッピーセット「ドラえもん」。映画の世界観を感じながら遊べるだけでなく、水の性質を観察したり、おもちゃの動きを試したりと、遊びながら考える体験ができるのも魅力です。
【ハッピーセット「ドラえもん」】
■販売期間：2026年3月20日（金）〜約3週間（予定）
■種類：おもちゃ全6種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
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編集・千永美