＜ハッピーセット＞3月20日（金）からは「ドラえもん」第1弾は「水のふしぎ」おもちゃ3種類

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今年もマクドナルドのハッピーセットに、子どもたちに大人気の「ドラえもん」が登場します。

今回のおもちゃは、公開中の映画『新・のび太の海底鬼岩城』の世界観をモチーフにしたもの。映画に登場する「水中バギー」や、ひみつ道具の「オイシーン貝」「カメレオンぼうし」などがモチーフのおもちゃがラインアップ！　ドラえもんたちの冒険をイメージしながら遊べる内容になっています。

ハッピーセット®「ドラえもん」第1弾：3月20日（金）〜3月26日（木）

第1弾では水遊びやお風呂遊びが楽しめるおもちゃが登場します。

【おさえてふしぎ？！オイシーン貝シャワー】





映画に登場するひみつ道具「オイシーン貝」をモチーフにしたおもちゃ。水の中に入れて持ち上げると、下からシャワーのように水が出ます。貝殻の穴を指で押さえると水が止まり、離すとまた流れるしかけで、水の不思議な動きを楽しめますよ。

【みんなでとびだせ！ドラえもんのウォータースライダー】





ドラえもんたちが乗ったパーツを滑らせて遊ぶウォータースライダーのおもちゃです。滑り台の上から水を注ぐとよく滑り、角度を変えて遊ぶこともできます。水がなくても遊べるので、いろいろな遊び方が楽しめそう！

【くるっとカーブ！ドラえもん＆バギー】





映画に登場する「水中バギー」にドラえもんが乗った、バギーカーのおもちゃ。ドラえもんの首の向きを左右や正面に変えると、進む方向が変わります。どちらへ進むか考えながら遊べる、手転がしタイプのおもちゃです。

第2弾・第3弾もお楽しみに！

第2弾は3月27日（金）から4月2日（木）まで。第1弾とは違ったおもちゃが3種類登場します。

さらに第3弾は4月3日（金）からスタート。第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。

※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。

水遊びやお風呂の時間を、楽しい遊びの時間に変えてくれそうな今回のハッピーセット「ドラえもん」。映画の世界観を感じながら遊べるだけでなく、水の性質を観察したり、おもちゃの動きを試したりと、遊びながら考える体験ができるのも魅力です。

【ハッピーセット「ドラえもん」】

■販売期間：2026年3月20日（金）〜約3週間（予定）

■種類：おもちゃ全6種

※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。

※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。

※画像はイメージです。

※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。

※食べきれない量の注文もご遠慮ください。

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　編集・千永美