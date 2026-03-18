反省中のペキニーズがまさかの“ゴマフアザラシ化”「鼻セレブのパッケージやん！」「陸で生きるアザラシだ」
白い毛並みに包まれ、床にぺたんと伏せながら上目遣いでこちらを伺う1匹のワンちゃん。その姿が「ゴマフアザラシにそっくり」だと、Instagramで大きな反響を呼び、13.5万回再生、1.3万いいねを記録した。この動画を投稿したのは、ペキニーズの「おむつ」さんと暮らす飼い主さん（@omutunoseityou0.0）。投稿には「ゴマフアザラシになりました」と添えられ、多くのユーザーから「可愛い」とコメントが寄せられた。撮影時の意外な背景や、普段の様子について飼い主さんに話を聞いた。
【写真】トリミング後はスッキリ…ゴマフアザラシじゃない普段のおむつくん
――ワンちゃんが床にぺたんと伏せて「ゴマフアザラシ」のような姿になったきっかけや、当時の状況を詳しく教えてください。
「その当時は、家に迎え入れたばかりでした。カーペットでおしっこをしてしまったため、トイレのしつけとして一旦ケージに入って反省してもらったんです。そしてケージから出た時に、このゴマフアザラシポーズをしました」（飼い主さん）
慣れない環境での失敗を反省した後の行動だったという。
「多分、拗ねてこちらの様子を伺っていたんだと思います」
――この可愛らしい姿を初めて見たとき、どのような感想を抱き、どのようなリアクションをされましたか？
「ゴマフアザラシに似すぎていて、『鼻セレブのパッケージやん！』と家族で笑いが起きました」
あまりの既視感と愛くるしさに、しつけの緊張感も一気に和らいだようだ。
――普段の生活の中で、この「アザラシポーズ」はどのようなタイミングで見ることができるのでしょうか？
「普段からこちらの様子を伺う時は、絶対にアザラシポーズで見てきます。このポーズは、我が家では日常茶飯事に見ることができますね」
どうやらワンちゃんにとって、この姿勢は飼い主さんの反応を伺う際の定番スタイルになっているようだ。
――ワンちゃんの性格や、このポーズ以外にも「まるで別の生き物みたいだ」と感じるような面白いクセや仕草はありますか？
「愛犬が爆睡する時は、お腹を上に向けて全身脱力して寝るんです。その姿は、まるで『アジの開き』のような姿です」
アザラシだけでなく、寝姿でも別の生き物を連想させるユニークな一面を持っているという。
――多くのユーザーから「可愛い」と反響を呼んでいますが、寄せられたコメントの中で特に印象に残っているものはありますか？
「『これは紛れもないアザラシです』というコメントが特に印象に残っています」
公式（飼い主）も認めるその姿は、多くの視聴者にとっても「アザラシそのもの」に映ったようだ。
――ワンちゃんが床にぺたんと伏せて「ゴマフアザラシ」のような姿になったきっかけや、当時の状況を詳しく教えてください。
「その当時は、家に迎え入れたばかりでした。カーペットでおしっこをしてしまったため、トイレのしつけとして一旦ケージに入って反省してもらったんです。そしてケージから出た時に、このゴマフアザラシポーズをしました」（飼い主さん）
慣れない環境での失敗を反省した後の行動だったという。
「多分、拗ねてこちらの様子を伺っていたんだと思います」
――この可愛らしい姿を初めて見たとき、どのような感想を抱き、どのようなリアクションをされましたか？
「ゴマフアザラシに似すぎていて、『鼻セレブのパッケージやん！』と家族で笑いが起きました」
あまりの既視感と愛くるしさに、しつけの緊張感も一気に和らいだようだ。
――普段の生活の中で、この「アザラシポーズ」はどのようなタイミングで見ることができるのでしょうか？
「普段からこちらの様子を伺う時は、絶対にアザラシポーズで見てきます。このポーズは、我が家では日常茶飯事に見ることができますね」
どうやらワンちゃんにとって、この姿勢は飼い主さんの反応を伺う際の定番スタイルになっているようだ。
――ワンちゃんの性格や、このポーズ以外にも「まるで別の生き物みたいだ」と感じるような面白いクセや仕草はありますか？
「愛犬が爆睡する時は、お腹を上に向けて全身脱力して寝るんです。その姿は、まるで『アジの開き』のような姿です」
アザラシだけでなく、寝姿でも別の生き物を連想させるユニークな一面を持っているという。
――多くのユーザーから「可愛い」と反響を呼んでいますが、寄せられたコメントの中で特に印象に残っているものはありますか？
「『これは紛れもないアザラシです』というコメントが特に印象に残っています」
公式（飼い主）も認めるその姿は、多くの視聴者にとっても「アザラシそのもの」に映ったようだ。