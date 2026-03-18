第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として出場していたフェルナンド・タティス外野手（27＝パドレス）が17日（日本時間18日）、自身のインスタグラムを更新。WBCのオフィシャルグローバルパートナーである飲料メーカー「伊藤園」の「お〜いお茶」を宣伝した。

タティスは緑色のボトルの定番商品「お〜いお茶」を「レッツトライ」と言って飲み「ベリグ」とウインク。さらに玄米茶を飲み「オイシイ」と満面の笑み。その他、伊藤園とグローバルアンバサダー契約を結んでいる大谷翔平（ドジャース）が現在、テレビCMに出演している「LEMON GREEN」も飲むなど、さまざまなお茶を試し飲み。「日本と緑茶が大好き」などと記してアピールした。

「お〜いお茶」をめぐってはドミニカ共和国のフアン・ソトが大会中、会見テーブルに置かれていた商品を撤去。その行動が物議を醸していたが、自身もエナジードリンクのブランドパートナーを務めていることから、他の飲料が映り込まないよう“配慮”したものとみられる。

その後、別の会見でタティスはテーブルに置かれた「お〜いお茶」を手にし、カメラに向かってしっかりアピールしていた。そういった背景もあり、伊藤園とのコラボレーションが実現した模様だ。

今回の投稿には「タティスが日本茶飲んでくれてる 嬉しいよ〜」「伊藤園さん、タティスボトルのおーいお茶出してください！箱買いします！！」などと日本語でもコメントが寄せられた。