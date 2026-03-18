将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第6局が18日午前9時、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で始まった。

午前8時42分に永瀬、48分に藤井がそれぞれ対局室に入室した。先手番は藤井。初手は「▲2六歩」だった。

前局で逆転勝利を収めカド番をしのぎ、2勝3敗で地元・名古屋での対局を迎えた藤井。前日取材では「目の前の対局に集中し、その結果1局でも長く指せたら。期待に応えられる将棋を指したい」と意気込みを語っていた。王将、棋王戦のダブルカド番を控えていた第5局の前には「精神的にあまり良好ではない」と述べていたが、ともに勝って今局に臨んでいる。「内容的にあまり良くないところは出てしまっているけど、良い材料もある。これからより良くしていけるようにやっていきたい」と力を込めていた。

対する永瀬は3勝で、今局も引き続き勝てば念願のタイトル奪取の大一番。前日取材では「自分なりに集中して勝負できる形にしたい」と気合を入れた。永瀬にとって名古屋は、藤井との練習対局のために何度も訪れた思い入れのある場所。東京から名古屋まで約1時間半の道のりを、「藤井さんとの練習将棋で遠いと感じたことは1度もない。今日も、明日への対局に思いを巡らせていたらあっという間に着きました」と語る。見慣れた町並みで土地勘もあるといい、「アウェーという感じはなく、安心感のあるホームですね」と話していた。

注目の第6局。永瀬が悲願の打倒・藤井を実現しタイトル獲得なるか、はたまた藤井が再びカド番をしのいでタイに持ち込みフルセットとなるか。熱戦が始まった。