週3回/3種目/3分が体幹トレーニングを一生の習慣にする理由とは！？【体幹の話】

週3回/3種目/3分が体幹トレーニングを一生の習慣にする理由

3週間で体幹トレーニングを一生の習慣に

トレーニングをはじめる前に、目標を定めましょう。「姿勢やスタイルをよくしてお気に入りのあの服を素敵に着こなす」「腰痛を治して百名山に登る」「フルマラソンを完走する」など、具体的な目標があればモチベーションが上がります。

ただし、張り切り過ぎて最初から欲張るのはＮＧ。続けるのが辛くなったり、トレーニングがおざなりになったりしやすいからです。

最初の週は日ごとに好きな2種目を選んで毎日行いましょう。毎日違うトレーニングを行うことで、鍛えられる筋肉や効果が違い、飽きずに続けることができます。

3週間目以降は、同じく3日でＯＫですが、各種目とも3セットを目指します。余裕ができたら、少しずつ種目を増やしてもよいでしょう。

続けるコツとして、トレーニングする時間はある程度固定したほうが習慣として定着しやすいです。スマホやパソコンのリマインド機能を利用するのもよい方法です。

また、トレーニングした日は、カレンダーに印をつけるなど、努力を可視化すると励みになります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体幹の話』著者：木場克己