健康的に継続的にダイエットができる運動とは？【体脂肪の話】

健康的に継続的にダイエットができる運動とは？【体脂肪の話】
30分のお散歩でもGOOD！運動習慣で体脂肪が燃える！！
運動で健康的にダイエット
体についてしまった脂肪を落とすには、食事制限だけではなく、体脂肪を燃焼させるための運動を行うことも必要です。
ひとくちに運動と言っても、内容や強度は人それぞれ。その人の運動習慣や体力、どれだけ運動する時間を確保できるかによっても変わってきます。しかし、大事なことは内容よりもまずは「体を動かす」こと。定期的に体を動かす習慣を身につけることで、体にとってさまざまないいことがあるのです。
たとえ30分のお散歩でもそれを続けることで、さまざまな変化が体に起こり始めます。なかでも注目したいのが、運動習慣によって「太りにくい体になる」ということです。これは摂取した栄養素をせっせと脂肪に変えていく酵素が運動によってその働きを弱めるため。
運動を定期的に続けることにより、脂肪の合成はさらに鈍くなって、体は太りにくい状態へと変化していきます。また、運動 を続けることで筋肉がつけば、基礎代謝もアップします。体が1日に必要とする総カロリーが増え、食事などで摂取したエネルギーをより無駄なく使えるようになるのです。
効果を実感できるようになるには少し時間がかかりますが、続けていれば必ず体脂肪は落ちていきます。継続は力なりです。
【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆