健康的に継続的にダイエットができる運動とは？【体脂肪の話】

30分のお散歩でもGOOD！運動習慣で体脂肪が燃える！！

運動で健康的にダイエット

体についてしまった脂肪を落とすには、食事制限だけではなく、体脂肪を燃焼させるための運動を行うことも必要です。

ひとくちに運動と言っても、内容や強度は人それぞれ。その人の運動習慣や体力、どれだけ運動する時間を確保できるかによっても変わってきます。しかし、大事なことは内容よりもまずは「体を動かす」こと。定期的に体を動かす習慣を身につけることで、体にとってさまざまないいことがあるのです。

たとえ30分のお散歩でもそれを続けることで、さまざまな変化が体に起こり始めます。なかでも注目したいのが、運動習慣によって「太りにくい体になる」ということです。これは摂取した栄養素をせっせと脂肪に変えていく酵素が運動によってその働きを弱めるため。

運動を定期的に続けることにより、脂肪の合成はさらに鈍くなって、体は太りにくい状態へと変化していきます。また、運動 を続けることで筋肉がつけば、基礎代謝もアップします。体が1日に必要とする総カロリーが増え、食事などで摂取したエネルギーをより無駄なく使えるようになるのです。

効果を実感できるようになるには少し時間がかかりますが、続けていれば必ず体脂肪は落ちていきます。継続は力なりです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆